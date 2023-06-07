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مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسيدي بوزيد تسترجع عقارا فلاحيا دوليا

Publié le Mercredi 07 Juin 2023 - 20:10 قراءة: 0 د, 23 ث
      
تمكنت مصالح الإدارة الجهويّة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسيدي بوزيد، الاربعاء، من استرجاع عقار فلاحي دولي، وفق بلاغ صادر عن وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية.
 
ويشتمل العقار الفلاحي الدولي، بحسب ذات المصدر، على  أشجار مثمرة وغراسات سقوية، تمسح خمسة هكتارات، كائنة بعمادة النصر في معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد، وذلك بمقتضى تنفيذ حكم قضائي.
وافادت الوزارة، ان عملية استرجاع العقار قد جرت بحضور ممثلين عن الجهات الإدارية المسؤولة، مؤكدة اعادة توظيفه في أقرب الآجال طبقا للإجراءات الإدارية المعمول بها.


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