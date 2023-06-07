سوسة: وفد كاتالوني يطّلع على تقدّم تنفيذ مشروع مساندة المرأة الشابة المتوسطية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي التضامني

خصّصت جلسة عمل انعقدت، اليوم الأربعاء، بمقر ولاية سوسة، تحت إشراف الوالي نبيل الفرجاني وبحضور وفد عن مقاطعة كاتالونيا الاسبانية، لمتابعة تقدّم إنجاز مشروع مساندة المرأة الشابة المتوسطية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي يجري تنفيذه بالجهة خلال الفترة 2019-2024 بتمويل من وكالة التعاون المغاربي الكاتالوني بإجمالي 200 ألف أورو، ويهدف الى خلق بيئة داعمة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووضع آليات جديدة للمساعدة في إنشاء وتطوير مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.



وثمن والي سوسة مختلف أوجه التعاون التونسي الكاتالوني الذي يهدف بالخصوص الى خلق بيئة داعمة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال تعبئة وتقوية شبكة الفاعلين بولاية سوسة، وكذلك من خلال تقوية مكانة المرأة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.

وأوضحت المكلفة بالعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بولاية سوسة، إقبال القرقني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن ولاية سوسة انخرطت بداية من سنة 2019 في مسار الاقتصاد التضامني والاجتماعي، ليصبح ركنا أساسيا من اركان الاقتصاد الوطني بالجهة الى جانب القطاعين العمومي والخاص، معتبرة أن الاقتصاد الاجتماعي التضامني أصبح عاملا ضروريا لتعديل اتجاه المسار التنموي ودعم استفادة القطاعات والفئات الهشة من مزاياه.



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وقالت إنّه تم تشريك الجمعيات ومختلف هياكل الدعم والمساندة بولاية سوسة في تنفيذ مكونات هذا المشروع النموذجي في الاقتصاد التضامني والاجتماعي وذلك بالتوازي مع تركيز إطار قانوني ومؤسساتي يوفر آليات التمويل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودعم مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأبرزت أن الاقتصاد التضامني والاجتماعي بولاية سوسة يستهدف بالخصوص النهوض بالفئات الناشطة في قطاعات الصيد البحري والفلاحة وكذلك الحرف والصناعات التقليدية، حيث استفادت بالخصوص 30 مرأة فلاحة منخرطة في 11 مجمعا للتنمية الفلاحية من أنشطة المشروع وذلك من خلال المرافقة وتقوية القدرات على بعث مشاريع منتجة.