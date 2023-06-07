بنزرت: تحرير كامل الحوزة العقارية لمشروع قنطرة بنزرت الجديدة (رئيسة دائرة الشؤون العقارية بالولاية)

أفادت رئيسة دائرة الشؤون العقارية بمركز ولاية بنزرت، نهلة مومن، اليوم الأربعاء، بأنّه تم تحرير الحوزة العقارية لمسار مشروع جسر بنزرت الجديد بالكامل دون تسجيل إشكاليات تذكر، حيث تم تمكين أصحاب الأراضي والعقارات المبنية من مستحقاتهم وإمهالهم الوقت الكافي للخروج قبل التدخل وإزالة مجمل المباني.



وأكّدت مومن، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ العمل جار على تسريع إتمام حصول عدد من أصحاب الأراضي المملوكة على الشياع على مستحقاتهم المالية الإضافية بعد ان تم تمكينهم من مستحقات المباني المنجزة فوق هذه الأراضي.





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ومن جهة أخرى، أفادت المديرة الجهوية للتجهيز، أم الزين الطمني، بأنّه تم استكمال القسط الأول من أشغال مشروع تهيئة الاحياء المتاخمة للجسر من جهة بنزرت الجنوبية، وشملت تدعيم البنية الأساسية، والانارة، والتهيئة العامة، بينما بلغت نسبة تقدّم أشغال القسط الثاني من جهة منزل جميل وجرزونة حوالي 40 بالمائة ويجري العمل على إتمامها في الاجال، وفق تأكيدها.



يشار إلى أنّه يتواصل إنجاز الاشغال الفنية الخاصة بالقسطين الأول والثالث عن طريق مقاولات تونسية وتتمثل في اشغال الربط الجنوبية والغربية للمنطقة من خلال انجاز طريق سريعة بطول 4,7 كلم مجهزة بـ3 محولات على مستوى كل من مفترق الطريق الوطنية 8 والطريق السيارة أ4، وهي نقطة انطلاق المشروع من جهة مدخل القطب التكنولوجي بمدخل مدينة منزل عبد الرحمان بشان القسط الأول.

أمّا القسط الثالث والخاص بالربط الشمالي فيتمثل في انجاز طريق سريعة بطول 2,7 كلم مع انجاز محوّل على مستوى الطريق الوطنية 11المؤدية إلى منزل بورقيبة، وانجاز منشأة ذات هيكل معدني على مستوى مصنع الإسمنت، ومنشأة على طريق بلدي ومفترق دائري على مستوى الطريق المحلية 438، علما أنّ فتح العروض الدولية الخاصة بالقسط الثاني والرئيسي للمشروع مبرمجة، وفق تصريحات إعلامية سابقة للمصالح المكلفة بمتابعة المشروع، خلال نهاية شهر جوان الجاري.