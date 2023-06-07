تونس تصدر شحنة تضم 35 الف طن من الفسفاط التجاري الى حريف بيروفي في اطار خطط لتنويع افاق التصدير

أعلنت شركة فسفاط قفصة انها انطلقت في تحميل باخرة الحريف البيروفي التي رست بميناء صفاقس، بشحنة من الفسفاط التجاري تقدر بحوالي 35 الف طن في إطار برنامج الشركة للتصدير لسنة 2023.



ونشرت الشركة، مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على موقع "فايسوك" للباخرة وهي راسية بميناء صفاقس علما وان تونس تمكنت منذ مطلع العام الجاري والى منتصف ماي 2023 من تصدير 70 ألف طنّ من الفسفاط التجاري نحو عدّة أسواق عالمية.





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وتسجل السوق التونسية انتعاشه لمبيعات الفسفاط في الخارج بعد أن انقطعت لفترة 10 سنوات متتالية علما وان هذه الحركية تعود الى العام الماضي الذي تمكنت خلاله شركة فسفاط قفصة من تسويق 90 ألف طنّ من الفسفاط نحو الأسواق الأوروبية والآسيوية.



واستعادت تونس وفق تصريحات ادلى بها رئيس دائرة الإعلام بشركة فسفاط قفصة، على الهوشاتي، منتصف شهر ماي 2023، الحريف الاندونيسي، بعد انقطاع قارب العقد وتستعد الشركة لشحن 40 ألف طن من الفسفاط التجاري نحو جاكارتا.



وتتطلع تونس من خلال شركة فسفاط قفصة إلى إنتاج 6ر5 ملايين طنّ من الفسفاط خلال 2023، في محاولة لتحسين نسق إنتاج العشرية الأخيرة، التي لم يتجاوز خلالها معدّل الإنتاج السنوي 5ر3 ملايين طنّ، مقابل أكثر من 8 ملايين طنّ في سنة 2010









