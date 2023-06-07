بي هاش" بنك يعيد فتح باب الترشح لمنصب ممثل لصغار المساهمين الى حدود يوم 19 جوان 2023"

فتح "بي هاش" بنك مجدّدا باب الترشح لمنصب متصرف بمجلس الادارة ممثلا لصغار المساهمين الى حدود 19 جوان 2023 بعد ان فشلت الدعوة الاولى التي أعلن عنها خلال شهر مارس 2023 في اختيار مترشح للمنصب.



وتسعى الشركات وخاصة المدرجة بالبورصة الى الاستجابة الى قرارات وزارة المالية المنظمة لهيئة السوق المالية وللقرار عدد 23 لهيئة السوق المالية الصادر بتاريخ 10 مارس 2020 المتعلق بضبط معايير تعيين مستقلين بمجلس الادارة ومجلس المراقبة.





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ويتعين على المترشح الى الخطة ان يتمتع بالخبرة العملية في المجال المالي والبنكي علما وان مصطلح "صغار المساهمين" يطلق على كل مساهم لا يمتلك بشكل فردي 5ر0 بالمائة من راس المال والمستثمرين المؤسساتيين الذين لا يمتلكون اكثر من 5 بالمائة من راس المال



وتنص القوانين المعمول بها في المجال البنكي وخاصة منشور البنك المركزي عدد 5 لسنة 2021 على ضرورة ان تضم تركيبة مجلس إدارة للبنك ممثلا لصغار المساهمين وان لا يكون في حالة تضارب مصالح فعلية او محتملة.



ويمكن لكل راغب في الترشح سحب كراس الشروط المتعلقة بالخطة وتوفير الوثائق المتصلة بالخطة ومن بينها شهادة في عدد اسهم "بي هاش" بنك التي يملكها ووثائق تثبت عدم وقوعه تحت طائلة الإفلاس او المنع من ممارسة نشاط ممثل صغار المساهمين.