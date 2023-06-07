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نادي الجيش السوري لكرة السلة يتعاقد مع الدولي التونسي عمر عبادة

Publié le Mercredi 07 Juin 2023 - 11:19 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلن نادي الجيش السوري تعاقده مع اللاعب الدولي التونسي عمر عبادة، وتعزيز صفوف الفريق في مسابقة كأس الجمهورية السورية و"الفاينال فور" .

وخاض عمر عبادة (30 سنة) في مسيرته الاحترافية عدة تجارب مع أندية تونسية وعربية و أوروبية، على غرار النجم الرادسي و الاتحاد المنستيري، والاتحاد السعودي و سان شاموند الفرنسي.
يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة السلة كان قد اختار لاعب المنتخب الوطني التونسي عمر عبادة كأكثر لاعب أفريقي تسجيلا للنقاط، حيث أكدت الإحصائيات التي قدمها الاتحاد الدولي لكرة السلة أن صانع اللعب التونسي هو الأكثر تسجيلا للنقاط في تصفيات كأس العالم الخاصة بالمنطقة الإفريقية منذ 2017 وحتى 2023 بمجموع نقاط وصل إلى 256 نقطة.


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