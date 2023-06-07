امتحان الباكالوريا 2023 في الجهات

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باجة: 3853 تلميذا وتلميذة ينطلقون فى اجراء امتحانات البكالوريا واجراءات واسعة لمنع الغش
انطلق، اليوم الاربعاء ، 3853 تلميذا وتلميذة من مؤسسات التعليم العمومي والتعليم الخاص والمترشحين بصفة فردية بولاية باجة، فى اجراء امتحانات البكالوريا، وذلك وسط حملة تحسيسية واجراءات مشددة لمنع الغش ومنع دخول الهواتف الجوالة لقاعات الامتحانات.
وصرح المندوب الجهوى للتربية فؤاد لطيف لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان وزارة التربية سخرت كل امكانياتها لانجاح امتحانات البكالولوريا اعتبارا الى ان نجاح هذه الامتحانات يعتبر نجاح للسنة الدراسية، واشار الى ان كل الاطار التربوى بالجهة مجند لتوفير ظروف مريحة للتلاميذ ب20 مركزا للاختبارات موزعة على كل معتمديات الولاية.
واضاف انه محافظة على مصداقية وشفافية الشهادة العلمية، تم اتخاذ اجراء جديد وهو تفقد وتذكير وتحسيس التلاميذ منذ دخولهم لابواب مراكز الامتحانات بمنع دخول الهواتف الجوالة وذلك اضافة الى حملات التحسيس التى كان قد تم القيام بها فيما يتعلق بظاهرة الغش والعقوبات التى تترتب عنها.
وكان المعتمد الاول المكلف بتسيير ولاية باجة صابر البنبلي، قد واكب انطلاق امتحانات البكالوريا من معهد على البلهوان بمدينة باجة بحضور المدير العام لتفقدية بيداغوجيا التربية خميس البوعلي الذى واكب عمل مركز الايداع وتوزيع العلب على مراكز الامتحانات وسير الامتحانات بالجهة.
الكاف: 3365 مترشحا واجراءات استثنثنائية للتوقي من اخطار التقلبات المناخية
يجتاز بداية من اليوم الأربعاء، في ولاية الكاف، 3365 مترشحا، امتحانات الباكالوريا ، موزعين على 19 مركز امتحانات، وسط إجراءات أمنية وأخرى اتخذتها المندوبية الجهوية للتربية بالكاف لتأمين حسن سير الامتحانات، عبر توفير الظروف الملائمة لكل المترشحين وخاصة على مستوى وسائل النقل والإعاشة في ظل الظروف المناخية المتقلبة التي تمر بها الجهة، وفق ما جاء في تصريح اعلامي للمندوب الجهوي للتربية نبيل الصمادحي
وأوضح الصمادحي أن المندوبية اتخذت إجراءات خاصة لتأمين نقل تلامذة بعض المناطق النائية التي تشهد فيها الأودية ارتفاعا ملحوظا لمنسوب المياه، والتي تتطلب الحذر، مشيرا الى أنه تم تخصيص معهد تاجروين لايواء وإعاشة تلامذة منطقتي المحجوبة وبوصالح بمعتمدية قلعة سنان الراغبين في ذلك مع توفير سيارات رباعية الدفع للراغبين منهم في العودة إلى ديارهم
كما تم وفق المصدر ذاته، توفير 43 حافلة لنقل التلاميذ إلى مراكز الامتحان و11 حافلة احتياطية اخرى، إضافة إلى توفير قاعات امتحان للحالات الخاصة البالغ عددها 07 حالات، ويتوزع المترشحون، وفق الاحصائيات التي قدمتها مندوبية التربية على 2882 مترشحا من المدارس العمومية و340 مترشحا من المدارس الخاصة و143 مترشحا بصفة فردية ومن بينهم مترشح من مواليد 1963
نابل: انطلاق امتحانات الباكالوريا بكافة مراكز الاختبارات في ظروف جيدة (المندوب الجهوي للتربية)
انطلقت صباح اليوم الأربعاء، امتحانات الباكالوريا بكافة مراكز الاختبارات والبالغ عددها 27 مركزا بولاية نابل في ظروف جيدة، وذلك بالتنسيق مع السلط المحلية والجهوية ومختلف الوحدات الأمنية بالجهة، وفق من أكده المندوب الجهوي للتربية بنابل زكرياء داسي، اليوم الجمعة، في تصريح لصحفية (وات)
وتابع داسي أن 9785 مترشحا يتقدمون لاجتياز امتحانات الدورة الرئيسية لباكالوريا 2023 بولاية نابل، موزعين على 7804 تلاميذ من المعاهد العمومية و 1548 تلميذا بالمعاهد الخاصة و433 مترشحا بصفة فردية
وأشار إلى ان من بين المترشحين لهذه الدورة، 39 حالة استثنائية من ذوي الاحتياجات الخصوصية من بينهم 17 حالة إعاقة عضوية متوسطة، و6 حالات إعاقة عضوية حادة، و5 حالات إعاقة بصرية خفيفة، و3 حالات إعاقة بصرية متوسطة، و6 حالات إعاقة بصرية حادة، وحالتي إعاقة سمعية، واكد انهم سيتمتعون بإجراءات خاصة على غرار إضافة ثلث الوقت المخصص لكل مادة أو توفير قاعة خاصة للمترشح أو بتضخيم الخط
وتتواصل اختبارات الدورة الرئيسية لباكالوريا 2023 على مدى أيام 7 و8 و11 و12 و13 و14 جوان الجارى، ليتم الإعلان عن النتائج يوم الأحد 25 جوان، في حين تجرى دورة المراقبة أيام 3 و4 و5 و6 جويلية ليتم الإعلان عن النتائج يوم الأحد 16 جويلية 2023
قفصة: انطلاق امتحانات البكالوريا بكافة مراكز الاختبارات في ظروف عادية
انطلقت، اليوم الأربعاء، بكافة مراكز الاختبارات بولاية قفصة، امتحانات البكالوريا في دورتها الرئيسية لسنة 2023، في ظروف عادية، وفق رئيس مصلحة الامتحانات بالمندوبية الجهوية للتربية بالجهة وجيه الاجري.
واضاف وجيه الاجري في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان عدد المترشحين لاجتياز مناظرة البكالوريا بولاية قفصة يبلغ هذه السنة 5301 مترشح ومترشحة من بينهم 4035 تلميذا وتلميذة مرسّمين بالتعليم العمومي و848 تلميذا وتلميذة مسجلين بالتعليم الخاص و418 تلميذا وتلميذة مرسّمين بصفة فردية، واشار إلى أن عدد مراكز الاختبارات يبلغ 30 مركزا من بينهم مركز جديد أحدث هذه السنة بمنطقة اولاد وهيبة.
واشار الى ان عدد الحالات الاستثنائية الذين سيجتازون مناظرة البكالوريا يبلغ 13 حالة ستشملهم إضافة ثلث الوقت والاستعانة بكاتب وتوفير قاعة، واشار الى وجود 3 مترشحين يستجازون الامتحان بالسجن المدني بقفصة.
بنزرت: انطلاق امتحان الباكالوريا ب27 مركز اختبار
اكد المندوب الجهوي للتربية ببنزرت محمد كسوري، ان انطلاق فعاليات اليوم الاول من الدورة الرئيسية للاختبارات الكتابية لامتحان الباكالوريا، كان في احسن الظروف بكامل المراكز الـ27 التي تمت تهيئتها لاستقبال جميع المترشحين وعددهم 7282 تلميذا وتلميذة ، موزعين بين مترشحي المعاهد العمومية بعدد 6036 مترشحا ومترشحة و949 مترشحا ومترشحة عن المعاهد الخاصة، بينما بلغ عدد المترشحين بصفة فردية 297 تلميذا وتلميذة .
وجدد كسورى التأكيد على الاولياء والتلاميذ بضرورة التقيد بالتوصيات المباشرة التي تم الإعلان عنها وإقرارها بشان عدم اصطحاب أية تجهيزات الكترونية تقع تحت طائلة المنع والتي قد تعرض المترشحين لعقوبات إدارية ومدنية.
من جانبه، بين رئيس المجلس الجهوي للتربية والي بنزرت سمير عبد اللاوي لدى اشرافه اليوم على إعطاء إشارة انطلاق الاختبارات بفضاء المدرسة الإعدادية شارع الحبيب بورقيبة، ان جميع الاستعدادات اللوجستية والبشرية لانجاح اختبارات امتحان الباكالوريا وبقية الامتحانات الوطنية الاخرى، تم اتخاذها بالتعاون بين كل المصالح المعنية
يشار الى ان اعداد المترشحين للاختبارات الكتابية لامتحان الباكالوريا بولاية بنزرت تتوزع حسب الشعب الى 1246 تلميذا وتلميذة في شعبة الاداب، و446 تلميذا وتلميذة في شعبة الرياضيات و1171 تلميذا وتلميذة في شعبة العلوم التجريبية، وترشح في شعبة الاقتصاد والتصرف 3047 تلميذا وتلميذة، بينما ترشح في شعبة العلوم التقنية 852 تلميذا وتلميذة وفي شعبة العلوم الإعلامية ترشح 483 تلميذا وتلميذة ، في حين استقر اعداد المترشحين عن شعبة الرياضة في حدود 37 مترشحا من بينهم مترشح واحد بصفة فردية والبقية مترشحين عن المعاهد العمومية، وفق معطيات تحصل عايها صحفي "وات" من مكتب الاعلام بمندوبية التربية.
منوبة: التحاق 5079 مترشحا ومترشحة بمراكز امتحان الباكالوريا وتسجيل ترشح 08 سجناء و20 حالة خاصة
التحق اليوم الاربعاء، لاجتياز امتحان البكالوريا في دورتها الرئيسية بولاية منوبة، 5079 تلميذا وتلميذة ب16 مركز امتحان، موزعة على مختلف المعتمديات، وخصصت المندوبية الجهوية للتربية، المدرسة الإعدادية النموذجية كمركز اصلاح.
ويتوزع المترشحون على 4150 مترشح تعليم عمومي و669 مترشحا من المعاهد الخاصة و260 مترشحا بصفة فردية، مع تسجيل ترشح حالات خاصة تتمثل في 08 سجناء، خصصت لهم المندوبية مركزي امتحان منهم 7 سجناء بالسجن المدني بالمرناقية وسجينة بسجن النساء بمنوبة، ووفرت لهم المندوبية والهيئة العامة للسجون والإصلاح، الظروف الملائمة لاجتياز الامتحان، و المواد التربوية اللازمة للمراجعة طيلة المدة المنقضية.
كما شهدت هذه الدورة، اجتياز 20 حالة خاصة تم تمتيع أصحابها بإجراءات استثنائية من قبيل اضافة ثلث الوقت القانوني وتضخيم الخط والاستعانة بتلميذ كاتب، وهم موزعون، وفق مصالح المندوبية على مختلف مراكز الامتحان.
وقد شهدت مراكز الامتحان إجراءات امنية من وحدات الامن والحرس الوطنيين لتأمينها، بحضور بعض ممثلي المجتمع المدني لاستقبال المترشحين ودعمهم النفسي قبل اجراء الامتحان الذي تجندت له إطارات المندوبية والاطار التربوي بالجهة.
باجة: 3853 تلميذا وتلميذة ينطلقون فى اجراء امتحانات البكالوريا واجراءات واسعة لمنع الغش
انطلق، اليوم الاربعاء ، 3853 تلميذا وتلميذة من مؤسسات التعليم العمومي والتعليم الخاص والمترشحين بصفة فردية بولاية باجة، فى اجراء امتحانات البكالوريا، وذلك وسط حملة تحسيسية واجراءات مشددة لمنع الغش ومنع دخول الهواتف الجوالة لقاعات الامتحانات.
وصرح المندوب الجهوى للتربية فؤاد لطيف لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان وزارة التربية سخرت كل امكانياتها لانجاح امتحانات البكالولوريا اعتبارا الى ان نجاح هذه الامتحانات يعتبر نجاح للسنة الدراسية، واشار الى ان كل الاطار التربوى بالجهة مجند لتوفير ظروف مريحة للتلاميذ ب20 مركزا للاختبارات موزعة على كل معتمديات الولاية.
واضاف انه محافظة على مصداقية وشفافية الشهادة العلمية، تم اتخاذ اجراء جديد وهو تفقد وتذكير وتحسيس التلاميذ منذ دخولهم لابواب مراكز الامتحانات بمنع دخول الهواتف الجوالة وذلك اضافة الى حملات التحسيس التى كان قد تم القيام بها فيما يتعلق بظاهرة الغش والعقوبات التى تترتب عنها.
وكان المعتمد الاول المكلف بتسيير ولاية باجة صابر البنبلي، قد واكب انطلاق امتحانات البكالوريا من معهد على البلهوان بمدينة باجة بحضور المدير العام لتفقدية بيداغوجيا التربية خميس البوعلي الذى واكب عمل مركز الايداع وتوزيع العلب على مراكز الامتحانات وسير الامتحانات بالجهة.
الكاف: 3365 مترشحا واجراءات استثنثنائية للتوقي من اخطار التقلبات المناخية
يجتاز بداية من اليوم الأربعاء، في ولاية الكاف، 3365 مترشحا، امتحانات الباكالوريا ، موزعين على 19 مركز امتحانات، وسط إجراءات أمنية وأخرى اتخذتها المندوبية الجهوية للتربية بالكاف لتأمين حسن سير الامتحانات، عبر توفير الظروف الملائمة لكل المترشحين وخاصة على مستوى وسائل النقل والإعاشة في ظل الظروف المناخية المتقلبة التي تمر بها الجهة، وفق ما جاء في تصريح اعلامي للمندوب الجهوي للتربية نبيل الصمادحي
وأوضح الصمادحي أن المندوبية اتخذت إجراءات خاصة لتأمين نقل تلامذة بعض المناطق النائية التي تشهد فيها الأودية ارتفاعا ملحوظا لمنسوب المياه، والتي تتطلب الحذر، مشيرا الى أنه تم تخصيص معهد تاجروين لايواء وإعاشة تلامذة منطقتي المحجوبة وبوصالح بمعتمدية قلعة سنان الراغبين في ذلك مع توفير سيارات رباعية الدفع للراغبين منهم في العودة إلى ديارهم
كما تم وفق المصدر ذاته، توفير 43 حافلة لنقل التلاميذ إلى مراكز الامتحان و11 حافلة احتياطية اخرى، إضافة إلى توفير قاعات امتحان للحالات الخاصة البالغ عددها 07 حالات، ويتوزع المترشحون، وفق الاحصائيات التي قدمتها مندوبية التربية على 2882 مترشحا من المدارس العمومية و340 مترشحا من المدارس الخاصة و143 مترشحا بصفة فردية ومن بينهم مترشح من مواليد 1963
نابل: انطلاق امتحانات الباكالوريا بكافة مراكز الاختبارات في ظروف جيدة (المندوب الجهوي للتربية)
انطلقت صباح اليوم الأربعاء، امتحانات الباكالوريا بكافة مراكز الاختبارات والبالغ عددها 27 مركزا بولاية نابل في ظروف جيدة، وذلك بالتنسيق مع السلط المحلية والجهوية ومختلف الوحدات الأمنية بالجهة، وفق من أكده المندوب الجهوي للتربية بنابل زكرياء داسي، اليوم الجمعة، في تصريح لصحفية (وات)
وتابع داسي أن 9785 مترشحا يتقدمون لاجتياز امتحانات الدورة الرئيسية لباكالوريا 2023 بولاية نابل، موزعين على 7804 تلاميذ من المعاهد العمومية و 1548 تلميذا بالمعاهد الخاصة و433 مترشحا بصفة فردية
وأشار إلى ان من بين المترشحين لهذه الدورة، 39 حالة استثنائية من ذوي الاحتياجات الخصوصية من بينهم 17 حالة إعاقة عضوية متوسطة، و6 حالات إعاقة عضوية حادة، و5 حالات إعاقة بصرية خفيفة، و3 حالات إعاقة بصرية متوسطة، و6 حالات إعاقة بصرية حادة، وحالتي إعاقة سمعية، واكد انهم سيتمتعون بإجراءات خاصة على غرار إضافة ثلث الوقت المخصص لكل مادة أو توفير قاعة خاصة للمترشح أو بتضخيم الخط
وتتواصل اختبارات الدورة الرئيسية لباكالوريا 2023 على مدى أيام 7 و8 و11 و12 و13 و14 جوان الجارى، ليتم الإعلان عن النتائج يوم الأحد 25 جوان، في حين تجرى دورة المراقبة أيام 3 و4 و5 و6 جويلية ليتم الإعلان عن النتائج يوم الأحد 16 جويلية 2023
قفصة: انطلاق امتحانات البكالوريا بكافة مراكز الاختبارات في ظروف عادية
انطلقت، اليوم الأربعاء، بكافة مراكز الاختبارات بولاية قفصة، امتحانات البكالوريا في دورتها الرئيسية لسنة 2023، في ظروف عادية، وفق رئيس مصلحة الامتحانات بالمندوبية الجهوية للتربية بالجهة وجيه الاجري.
واضاف وجيه الاجري في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان عدد المترشحين لاجتياز مناظرة البكالوريا بولاية قفصة يبلغ هذه السنة 5301 مترشح ومترشحة من بينهم 4035 تلميذا وتلميذة مرسّمين بالتعليم العمومي و848 تلميذا وتلميذة مسجلين بالتعليم الخاص و418 تلميذا وتلميذة مرسّمين بصفة فردية، واشار إلى أن عدد مراكز الاختبارات يبلغ 30 مركزا من بينهم مركز جديد أحدث هذه السنة بمنطقة اولاد وهيبة.
واشار الى ان عدد الحالات الاستثنائية الذين سيجتازون مناظرة البكالوريا يبلغ 13 حالة ستشملهم إضافة ثلث الوقت والاستعانة بكاتب وتوفير قاعة، واشار الى وجود 3 مترشحين يستجازون الامتحان بالسجن المدني بقفصة.
بنزرت: انطلاق امتحان الباكالوريا ب27 مركز اختبار
اكد المندوب الجهوي للتربية ببنزرت محمد كسوري، ان انطلاق فعاليات اليوم الاول من الدورة الرئيسية للاختبارات الكتابية لامتحان الباكالوريا، كان في احسن الظروف بكامل المراكز الـ27 التي تمت تهيئتها لاستقبال جميع المترشحين وعددهم 7282 تلميذا وتلميذة ، موزعين بين مترشحي المعاهد العمومية بعدد 6036 مترشحا ومترشحة و949 مترشحا ومترشحة عن المعاهد الخاصة، بينما بلغ عدد المترشحين بصفة فردية 297 تلميذا وتلميذة .
وجدد كسورى التأكيد على الاولياء والتلاميذ بضرورة التقيد بالتوصيات المباشرة التي تم الإعلان عنها وإقرارها بشان عدم اصطحاب أية تجهيزات الكترونية تقع تحت طائلة المنع والتي قد تعرض المترشحين لعقوبات إدارية ومدنية.
من جانبه، بين رئيس المجلس الجهوي للتربية والي بنزرت سمير عبد اللاوي لدى اشرافه اليوم على إعطاء إشارة انطلاق الاختبارات بفضاء المدرسة الإعدادية شارع الحبيب بورقيبة، ان جميع الاستعدادات اللوجستية والبشرية لانجاح اختبارات امتحان الباكالوريا وبقية الامتحانات الوطنية الاخرى، تم اتخاذها بالتعاون بين كل المصالح المعنية
يشار الى ان اعداد المترشحين للاختبارات الكتابية لامتحان الباكالوريا بولاية بنزرت تتوزع حسب الشعب الى 1246 تلميذا وتلميذة في شعبة الاداب، و446 تلميذا وتلميذة في شعبة الرياضيات و1171 تلميذا وتلميذة في شعبة العلوم التجريبية، وترشح في شعبة الاقتصاد والتصرف 3047 تلميذا وتلميذة، بينما ترشح في شعبة العلوم التقنية 852 تلميذا وتلميذة وفي شعبة العلوم الإعلامية ترشح 483 تلميذا وتلميذة ، في حين استقر اعداد المترشحين عن شعبة الرياضة في حدود 37 مترشحا من بينهم مترشح واحد بصفة فردية والبقية مترشحين عن المعاهد العمومية، وفق معطيات تحصل عايها صحفي "وات" من مكتب الاعلام بمندوبية التربية.
منوبة: التحاق 5079 مترشحا ومترشحة بمراكز امتحان الباكالوريا وتسجيل ترشح 08 سجناء و20 حالة خاصة
التحق اليوم الاربعاء، لاجتياز امتحان البكالوريا في دورتها الرئيسية بولاية منوبة، 5079 تلميذا وتلميذة ب16 مركز امتحان، موزعة على مختلف المعتمديات، وخصصت المندوبية الجهوية للتربية، المدرسة الإعدادية النموذجية كمركز اصلاح.
ويتوزع المترشحون على 4150 مترشح تعليم عمومي و669 مترشحا من المعاهد الخاصة و260 مترشحا بصفة فردية، مع تسجيل ترشح حالات خاصة تتمثل في 08 سجناء، خصصت لهم المندوبية مركزي امتحان منهم 7 سجناء بالسجن المدني بالمرناقية وسجينة بسجن النساء بمنوبة، ووفرت لهم المندوبية والهيئة العامة للسجون والإصلاح، الظروف الملائمة لاجتياز الامتحان، و المواد التربوية اللازمة للمراجعة طيلة المدة المنقضية.
كما شهدت هذه الدورة، اجتياز 20 حالة خاصة تم تمتيع أصحابها بإجراءات استثنائية من قبيل اضافة ثلث الوقت القانوني وتضخيم الخط والاستعانة بتلميذ كاتب، وهم موزعون، وفق مصالح المندوبية على مختلف مراكز الامتحان.
وقد شهدت مراكز الامتحان إجراءات امنية من وحدات الامن والحرس الوطنيين لتأمينها، بحضور بعض ممثلي المجتمع المدني لاستقبال المترشحين ودعمهم النفسي قبل اجراء الامتحان الذي تجندت له إطارات المندوبية والاطار التربوي بالجهة.
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