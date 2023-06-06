نابل: وفاة أربعيني غرقا وإسعاف 4 آخرين قدموا من قرقنة في رحلة ترفيهية الى مدينة قربة

تمكن أعوان الحماية المدنية بنابل بعد ظهر اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة أربعيني توفي غرقا بشاطئ مدينة قربة، وفق ما ذكره المدير الجهوي للحماية المدنية بنابل العميد مراد المشري في تصريح لصحفية (وات).

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الرجل هو أصيل قرقنة من ولاية صفاقس قدم في رحلة ترفيهية الى مدينة قربة على متن حافلة سياحية قادمة من قرقنة تضم 26 شخصا، مشيرا إلى انه تم إسعاف 4 أشخاص آخرين بعد غرقهم بنفس الشاطئ.

واكد في هذا السياق، استقرار الوضعية الصحية لحالات الغرق المسجلة في هذه الحادثة والذين تلقوا الإسعافات اللازمة بكل من المستشفى المحلي بقربة والمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل.