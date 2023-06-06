قفصة: انطلاق اشغال تدعيم وتهيئة الطريق الجهوية عدد 123 الرابطة بين معتمديتي القصر والمظيلة

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أشغال مشروع تدعيم وتهيئة الطريق الجهوية عدد 123 الرابطة بين معتمديتي القصر والمظيلة من ولاية قفصة، بكلفة جملية تقدّر بحوالي 13 مليون دينار، وفق ما ذكره، اليوم الثلاثاء، المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بقفصة على بوزيان.

وأضاف بوزيان، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن عناصر المشروع تتمثل في إعادة تعبيد الطريق بالخرسانة الاسفلتية على طول 15 كلم، وإنجاز شبكة تصريف مياه الأمطار بطول 600 متر، وإنجاز مفترق دائري أمام المجمع الكيميائي التونسي، إلى جانب تعبيد حواشي الطريق على مسافة 10 كلم.

وأشار، من جهة أخرى، إلى برمجة تهيئة الطريق الجهوية عدد 124 الرابطة بين مدينة القطار ومنطقة وبوعمران، بالاضافة الى برمجة تهيئة الطريق الجهوية عدد 122"أ2" الرابطة بين الطريق الوطنية عدد 15 المؤدية إلى ولاية القصرين ومعتمدية سيدي بوبكر بكلفة جملية قدّرت بـ29 مليون دينار، علما أنّه حاليا في مرحلة عرض تقييم العروض على اللجنة العليا للصفقات، ومن المنتظر ان تنطلق أشغاله فعليا خلال شهر جويلية القادم.

وأضاف أنّه تمت أيضا برمجة مشروع تهيئة الطريق الجهوية عدد 122 الرابطة بين مفترق الشنوفية (ام العرايس) ومعتمدية سيدي بوبكر بكلفة جملية تقدر بـ39 مليون دينار، وهو حاليا في مرحلة تقييم العروض على اللجنة العليا للصفقات ومن المؤمل ان تنطلق أشغاله كذلك في شهر جويلية القادم.