رئيس الجمهورية يستقبل وزيرة العدل

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الثلاثاء 6 جوان 2023 بقصر قرطاج، ليلى جفال، وزيرة العدل.

وأكّد رئيس الجمهورية، مجدّدا، حرصه على استقلال القضاء وعلى دوره الأساسي في إرساء العدل وضمان الحقوق والحريات وعلى أن كل المتقاضين سواء أمام القانون.

كما تم، خلال هذا اللقاء، تناول ملف الأملاك المصادرة التي عملت الدوائر الضالعة في الفساد على الحطّ من قيمتها لمدّة أكثر من 10 سنوات للتفويت فيها لنفس هذه الدوائر بأبخس الأثمان.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه ليس من قبيل الصدفة اطلاقا أن هذا الملف لا يزال مفتوحا لأكثر من عقد من الزمن لأن الغاية معلومة وهي تسوية هذه الأملاك بالأرض ثم يقال بعد ذلك التسوية التي لا مساواة فيها ولا عدل.



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