بنزرت: نجدة سائح انقليزي جرفته التيارات البحرية بشاطئ رفراف لمسافة 3 كيلومترات

أنجدت دورية عائمة تابعة للمنطقة البحرية ببنزرت بالتعاون والتنسيق مع فريق الغوص التابع لمصالح الحماية المدنية ببنزرت، اليوم الثلاثاء، سائحا انقليزيّا بعد أن جرفته التيارات المائية القوية بالمنطقة البحرية برفراف التابعة لمعتمديّة رأس الجبل لمسافة تجاوزت 3 كيلومترات، حسب مصدر جهوي مسؤول.



وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن السائح الانقليزي، الذي كان في إجازة بمنطقة الحماري برفراف رفقة 10 من زملائه (9 انقليزيين ومصري واحد)، عمد إلى السباحة في اتجاه جزيرة بلاو المعروف محليا "بحجرة رفراف" لكنّ التيارات المائية القوية المعروفة بالمكان سحبته في اتجاه غير الذي أراده.

وأضاف أنّه بعد فقدان السائح المذكور، سارع زملاؤه إلى اخطار السلط المختصة بالمنطقة، لتستنفر مصالح الحماية المدنية فريقها المحترف للغوص من أجل بحث عنه، فيما استنفرت مصالح منطقة الحرس البحري ببنزرت دوريتين عائمتين من غار الملح وكاب زبيب، إلى جانب دورية ساحلية على الشاطئ.



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وأبرز أنّه تمت نجدة المعني في زمن قياسي على بعد أكثر من 3 كيلومترات من نقطة انطلاقه، ونقله لليابسة، علما أنّه لم يتعرّض أي مكروه، وفق تأكيده.