الرابطة الاولى (مرحلة التتويج) : برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي السبت 10 والاحد 11 جوان الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر :



السبت 10 جوان 2023

ملعب حمادي العقربي برادس



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النادي الافريقي-الاتحاد المنستيري

ملعب اولمبي سوسة

النجم الساحلي-الترجي الرياضي





الاحد 11 جوان 2023

ملعب بن قردان

اتحاد بن قردان-اتحاد تطاوين

ملعب يحدد لاحقا (دون حضور الجمهور)

الاولمبي الباجي-النادي الصفاقسي

