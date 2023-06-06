الرابطة الاولى (مرحلة التتويج) : برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي السبت 10 والاحد 11 جوان الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر :
السبت 10 جوان 2023
ملعب حمادي العقربي برادس
السبت 10 جوان 2023
ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي-الاتحاد المنستيري
ملعب اولمبي سوسة
النجم الساحلي-الترجي الرياضي
الاحد 11 جوان 2023
ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان-اتحاد تطاوين
ملعب يحدد لاحقا (دون حضور الجمهور)
الاولمبي الباجي-النادي الصفاقسي
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