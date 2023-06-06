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الرابطة الاولى (مرحلة التتويج) : برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة

Publié le Mardi 06 Juin 2023 - 17:46 قراءة: 0 د, 21 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي السبت 10 والاحد 11 جوان الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر :

السبت 10 جوان 2023
ملعب حمادي العقربي برادس
...

النادي الافريقي-الاتحاد المنستيري
ملعب اولمبي سوسة
النجم الساحلي-الترجي الرياضي


الاحد 11 جوان 2023
ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان-اتحاد تطاوين
ملعب يحدد لاحقا (دون حضور الجمهور)
الاولمبي الباجي-النادي الصفاقسي


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