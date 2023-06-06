أريانة: قافلة صحية مجانية لقياس السمع لفائدة تلاميذ المدرسة الإبتدائية ببرج التركي

نظّم فرع الهلال الأحمر التونسي بأريانة المدينة، بالتعاون مع نادي "ليو"، قافلة صحية مجانية لقياس السمع لفائدة تلاميذ المدرسة الإبتدائية ببرج التركي، أمّنها المختص في قيس وتقويم النطق علي البكوش.



وأوضح علي البكوش، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذه القافلة الصحية أمّنت فحص 33 تلميذا تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة، ليتضح أن 9 منهم يعانون من مشاكل في السمع بسبب تراكم الصمغ بالقناة السمعية لديهم وانسدادها ولأسباب صحية مختلفة، مؤكدا أنّه تم توجيههم إلى الجهات الطبية المختصة.



وأوضح علي البكوش، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذه القافلة الصحية أمّنت فحص 33 تلميذا تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة، ليتضح أن 9 منهم يعانون من مشاكل في السمع بسبب تراكم الصمغ بالقناة السمعية لديهم وانسدادها ولأسباب صحية مختلفة، مؤكدا أنّه تم توجيههم إلى الجهات الطبية المختصة.

...



وشدّد، في ذات الإطار، على أهمية إيلاء عناية خاصة بمشاكل السمع لدى التلاميذ خاصة في أولى سنوات الدراسة من قبل أطباء الصحة المدرسية، على غرار فحص النظر ومتابعة الحالة الصحية العامة، معتبرا أن الأذن تمثل قناة التواصل الأولى للتلميذ مع محيطه المدرسي والأسري وأن أي خلل في السمع سيؤثر على تحصيل التلميذ العلمي وسيؤثر بالتالي على مستواه الدراسي.

وأضاف أن هذه القافلة مثّلت مناسبة للإجابة على تساؤلات التلاميذ والمربين بشأن الصحة السمعية، ولتقديم النصائح المفيدة والتوصية بالعلاجات المناسبة للمرضى منهم، بما يساهم في تحسين حياتهم وأدائهم الدراسي، وفق تعبيره.

فيض

