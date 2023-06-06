بن عروس: إفتتاح مكتب بريد جديد بمنطقة المروج 6

تعزّزت خارطة مكاتب البريد بجهة بن عروس بافتتاح مكتب بريد جديد بمنطقة المروج 6، أمس الاثنين، وذلك بعد الانتهاء من تهيئته وتجهيزه بالكامل.

ويأتي إحداث هذا المكتب، وفق البريد التونسي، في إطار استكمال تنفيذ المشاريع المبرمجة، وبهدف تعزيز الشبكة التجارية لمكاتب البريد وتطويرها وتعصيرها وتقريب الخدمات للمواطنين.

وسيؤمن المكتب المحدث، والمجهز بموزع آلي للأوراق المالية، مختلف الخدمات المالية والبريدية لفائدة المواطنين والمؤسسات الاقتصادية الموجودة بالمنطقة.

ويمثّل إحداث هذا المكتب، الذي يعد المكتب الرابع على التوالي بمنطقة المروجات، استجابة لحاجة الجهة لنقطة خدمات إضافية بالمنطقة ويهدف إلى تخفيف الضغط على بقية المكاتب، وتقليص مدة الانتظار بالنسبة لمختلف المتعاملين خاصة وان المنطقة تمثل مجالا للتوسع العمراني ونقطة جذب للمتساكنين، بما من شأنه تيسير نوعية الخدمات تقريبها من مختلف المتعاملين.



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يذكر أن ديوان البريد أعاد افتتاح مكتب البريد بالمدينة الرياضية برادس بعد إعادة تهيئته وتجهيزه، كما قام منذ بداية السنة الحالية وفي اطار تقريب خدماته من المواطن ورقمنة معاملاته بتدعيم جميع مكاتب البريد التابعة لمعتمدية المروج (المروج1، المروج3 ، سوق الجملة ، شبدة) بموزعات آلية جديدة، إلى جانب االشروع في أشغال مركز جديد للبريد ببرج السدرية.