سوسة: شركة النقل بالساحل تؤمن سفرات إضافية لنقل تلاميذ الباكالوريا في ولايات الساحل الثلاث

أعلنت شركة النقل بالساحل (تؤمن النقل العمومي بولايات سوسة والمنستير والمهدية)، أنها وضعت على ذمة التلاميذ الذين يجتازون امتحان الباكالوريا دورة جوان 2023 سفرات إضافية لتيسير تنقلهم خلال الفترة المتراوحة بين 7 و14 جوان الجاري.

وأفادت الشركة، في بلاغ أصدرته، اليوم الثلاثاء، بأنها خصّصت 138 حافلة ستؤمن 298 سفرة لنقل تلاميذ الباكالوريا من أماكن سكناهم الى مراكز الامتحان والعودة منها داخل ولايات سوسة والمنستير والمهدية.

وأشارت الشركة الى أنها خصّصت، من جهة أخرى، حافلات احتياطية وفرق فنية في عدد من النقاط الحساسة بجهة الساحل تجنّبا لأي عطب طارئ ولضمان سلامة الرحلات، معلنة استعدادها للتعاون مع جميع الجهات المعنية وتقديم الدعم اللازم لإنجاح الموسم الدراسي.

عماد



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