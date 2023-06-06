رولان غاروس: البيلاروسية آريانا سابالينكا تبلغ الدور نصف النهائي

بلغت البيلاروسية آريانا سابالينكا المصنفة الثانية عالميا الدور نصف النهائي لبطولة رولان غاروس، اثر فوزها اليوم الثلاثاء على االأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة 192 عالميا، بمجموعتين دون رد، بواقع 6 - 4 و 6 - 4 .

وستواجه سابالينكا في الدور القادم التشيكية كارولينا موتشوفا المصنفة 43 عالميا التي تأهلت بدورها للمربع الذهبي بفوزها على نظيرتها الروسية آناستازيا بافليشنكوفا المصنفة 333 عالميا بمجموعتين دون رد تفاصيلها 7 - 5 و 6 - 2.