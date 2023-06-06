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رولان غاروس: البيلاروسية آريانا سابالينكا تبلغ الدور نصف النهائي

Publié le Mardi 06 Juin 2023 - 14:37 قراءة: 0 د, 22 ث
      
بلغت البيلاروسية آريانا سابالينكا المصنفة الثانية عالميا الدور نصف النهائي لبطولة رولان غاروس، اثر فوزها اليوم الثلاثاء على االأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة 192 عالميا، بمجموعتين دون رد، بواقع 6 - 4 و 6 - 4 .
وستواجه سابالينكا في الدور القادم التشيكية كارولينا موتشوفا المصنفة 43 عالميا التي تأهلت بدورها للمربع الذهبي بفوزها على نظيرتها الروسية آناستازيا بافليشنكوفا المصنفة 333 عالميا بمجموعتين دون رد تفاصيلها 7 - 5 و 6 - 2.


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