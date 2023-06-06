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البطولة المصرية: التونسي سيف الدين الجزيري يحرز هدفي فوز الزمالك على الاتحاد السكندري

Publié le Mardi 06 Juin 2023 - 10:53 قراءة: 0 د, 53 ث
      
سجل اللاعب الدولي التونسي سيف الدين الجزيري هدفي فوز نادي الزمالك على الاتحاد الاسكندري 2 - 1، لحساب الجولة 30 من البطولة المصرية، مانحا بذلك العلامة الكاملة لفريقه.
وجاءت ثنائية سيف الدين الجزيري، في اللقاء الذي دار ليلة أمس في ملعب القاهرة الدولي، في الدقيقتين 23 و 29، قبل أن يقلص الاتحاد الاسكندري الفارق في الدقيقة 67 عن طريق خالد الغندور.
ورفع سيف الدين الجزري رصيده الى 7 أهداف، في البطولة المصرية لهذا الموسم، ويكون بذلك ثاني هدافي الزمالك بعد أحمد سيد زيزو الذي يملك في رصيده 9 أهداف.
ويحتل الزمالك المصري المركز الرابع في جدول ترتيب البطولة المصرية برصيد 53 نقطة، خلف الأهلي المصري (62 ن) و بيراميدز (61ن) و فيوتشر (54 ن).
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