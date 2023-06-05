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إحباط 10 عمليات تهريب لسجائر ومحروقات وأجهزة الكترونية (الحرس الوطني)

Publié le Lundi 05 Juin 2023 - 22:06 قراءة: 1 د, 2 ث
      
أفاد المتحدث الرسمي باسم الادارة العامة لوحدات الحرس الوطني بأنه تمّ إحباط 10 عمليات تهريب من طرف وحدات تابعة لأقاليم الحرس الوطني بصفاقس ' قابس ' مدنين و الإدارة الفرعية للطرقات السيارة بالجنوب خلال يومي 1 و 2 جوان الجاري ، وحجز بضاعة مهربة قدرت قيمتها المالية بحوالي 536 ألف دينار.
وأوضح على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن دورية تابعة لمركز حرس المرور بالصخيرة بمنطقة الحرس الوطني بالمحرس إقليم صفاقس تمكنت من ضبط سيارتين محملتين بكمية من علب السجائر الأجنبية المهربة ومادة المعسل و كمية من المحروقات .
و ضبطت دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بمنطقة مارث إقليم قابس وفق المتحدث الرسمي باسم الحرس سيارة خاصة محملة بكمية من علب السجائر الأجنبية المهربة .
كما حجزت وحدات تابعة لمنطقة الحرس الوطني ببنقردان إقليم مدنين 3 وسائل محملة ببضاعة مهربة مختلفة تتمثل في كمية من المواد الغذائية و أجهزة الكترونية و سجائر أجنبية .
...


وتمكنت دورية تابعة لفرقة الطريق العمومي للحرس الوطني بماطر من ضبط شاحنة محملة بكمية من المحروقات المهربة.

وضبطت وحدات المصالح الثالثة والرابعة و الخامسة لحرس المرور بالطريق السيارة أ01 التابعة للإدارة الفرعية للطرقات السيارة بالجنوب 6 وسائل محملة ببضاعة مهربة مختلفة تتمثل في كميات من علب السجائر الأجنبية والمحروقات وأجهزة الكترونية ومكيفات هوائية و مواد غذائية و إطارات مطاطية .
ليلى


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