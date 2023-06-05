بنزرت: تخصيص 4 رحلات نحو البقاع المقدسة لفائدة حجيج الجهة

أعلنت المديرة الجهوية للشؤون الدينية ببنزرت، سنية القابسي، اليوم الاثنين عن برمجة 4 رحلات لفائدة حجيج ولاية بنزرت نحو البقاع المقدّسة، تتوزّع إلى رحلتين للمدينة المنوّرة يومي 11 و13 جوان الجاري، ورحلتين نحو مكة المكرمة يومي 16 و 18 جوان الجاري.

وأضافت القابس، في تصريح لوكالة تونس لإفريقيا للأنباء، على هامش فعاليات اليوم الجهوي لحجيج الجهة الملتئمة بفضاء المركب الثقافي الشيخ ادريس ببنزرت المدينة، أنه تم استكمال جميع الاستعدادات الواجبة من تثقيف ديني حول الشعائر، ودروس توعوية صحية، وإجراءات خاصة بالسفر، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مصالح الولاية وبقية الأطراف والهياكل المتداخلة الإدارية والمؤسساتية والصحية والارشادية.

ومن جانبه، أثنى والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، في افتتاح فعاليات هذا اليوم الجهوي، على مجهودات جميع الهياكل المتدخّلة لتأمين كل ظروف النجاح لاتمام اجراءات السفر للبقاع المقدسة لجميع الحجيج، وما وفّرته من مرافق وآليات لفائدة المقبلين على زيارة البقاع المقدسة، حاثا إياهم على أن "يكونوا سفراء اجلاء ومنظمين لتونس وشعبها"، وفق تعبيره.

وتضمّنت فقرات اليوم عقب تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تقديم جملة من التوصيات والنصائح الدينية حول الشعائر الواجبة من تقديم ممثل الادارة الجهوية للشؤون الدينية، وعدد من التوجيهات التوعوية الصحية والتنظيمية من قبل مصالح الادارة الجهوية للصحة، وشركة الخدمات الوطنية والاقامات.



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يذكر أن عدد حجيج ولاية بنزرت من موسم الحج لهذه السنة قدر بـ552حاجا وحاجة وقد تولت مصالح الادارة الجهوية للشؤون الدينية بمعية مصالح الولاية تنظيم ايام مفتوحة لاتمام اجراءات السفر بمقر الولاية، علاوة على بقية الاجراءات من دروس توعوية وغيرها.