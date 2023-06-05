تدخلات نوعية لفائدة اسر المهاجرين للحد من الانقطاع المدرسي والتحسيس بمخاطر الهجرة غير الشرعية (ديوان التونسيين بالخارج)

اعلن ديوان التونسيين بالخارج، ان مصالحه قامت ببرمجة تدخلات نوعية لفائدة اسر المهاجرين المتبقية في تونس ضمن برنامج الاحاطة النفسية والإجتماعية بأبناء الأسر المتبقية.



وترمي هذه التدخلات، التي ستشمل المناطق ذات الكثافة المهجرية، بالأساس الى الحد من الانقطاع المدرسي لدى أبناء هذه العائلات وكذلك التحسيس بمخاطر الهجرة غير الشرعية، حسب بيان للديوان نشره على صفحته على الفايسبوك





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وأوضح الديوان ان الدراسات قد بينت "أن المناطق ذو الكثافة المهجرية بها أعلى نسب تشغيل القصر والإنقطاع المبكر عن الدراسة لغرض الإلتحاق العائلي بالمهجر أو للهجرة غير الشرعية".



وقد تم في هذا الاطار عقد جلسة عمل بين المندوبية الجهوية للديوان بالمهدية ومركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقصور الساف للاعداد لتظاهرة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال.



وتم بالمناسبة إمضاء إتفاقية بين الطرفين تنص بالخصوص على القيام بدورات تكوينية لفائدة الأسر المتبقية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية والوقاية من الفشل الدراسي وتشريك التلاميذ من الأسر المتبقية في الحصص التكوينية حول " التواصل اللا عنفي " و "تقدير الذات" فضلا عن إدماج المنقطعين عن الدراسة من ابناء الاسر المتبقية بالدورة التأهيلية التربوية بالمركز.







