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هبوب رياح رملية قوية تحجب الرؤية بالطريق السيارة أ 1 (الصخيرة / قابس)

Publié le Dimanche 04 Juin 2023 - 15:35 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ لها اليوم الأحد، عن هبوب رياح رملية قوية تحجب الرؤية بالطريق السيارة أ 1 (الصخيرة / قابس)، من الكلم 361 (محوّل الصخيرة) إلى الكلم 391 (محوّل قابس الشمالية).

ودعت الإدارة العامة في بلاغها، مستعملي الطريق، إلى "أخذ الاحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتعديل من السرعة، مع استعمال الأضواء أثناء التنقّل والتقيّد بقواعد السير والجولان".

...

وجاء أيضا في البلاغ ذاته أنه يمكن الاتصال بإدارة عمليّات الحرس الوطني على الأرقام التالية:

71960448 / 71963512

كما يمكن الاتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم المجاني 193.






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