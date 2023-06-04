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أمين عام مجلس التعاون الخليجي يؤدي الإثنين زيارة عمل إلى تونس

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي
Publié le Dimanche 04 Juin 2023 - 16:48 قراءة: 0 د, 29 ث
      
يؤدّي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور جاسم محمد البديوي، زيارة عمل إلى تونس يوم الإثنين 5 ماي 2023، وذلك بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار.

وتتنزّل هذه الزيارة، في إطار الحرص على "دفع علاقات التعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز سنّة التشاور والتنسيق بين الجانبين"، وفق بلاغ للخارجية.

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ومن جهة أخرى أفادت الوزارة بأن نبيل عمّار التقى اليوم الأحد بأنقرة، خلال الزيارة التي يؤديها حاليا إلى تركيا، نظيره الليبيري دي ماكسويل ساه كيماياه وقد تحادثا بالمناسبة حول "العلاقات الثنائية وسبل تطويرها على المستوى الثنائي وفي إطار الاتحاد الافريقي".


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