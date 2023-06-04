بنزرت: تخصيص حوالي 400 ألف دينار لإعادة ترميم وتهيئة الواجهة البحرية لأسوار مدينة بنزرت

أفاد رئيس جمعية صيانة المدينة ببنزرت صفوان بن عيسى أن الجمعية وتحت اشراف المعهد الوطني للتراث وبدعم كامل من المجلس الجهوي للولاية وبلدية بنزرت، انطلقت منذ بداية شهر ماي الماضي في إنجاز مشروع مندمج لإعادة ترميم وتهيئة كامل الواجهة البحرية المطلة على قنال المرسى القديم لأسوار المدينة، وذلك بكلفة مالية تقدر بحوالي 400 ألف دينار.



وبيّن صفوان بن عيسى أن الأشغال المبرمجة ستتواصل حتى نهاية السنة الجارية وفيها إعادة ترميم الواجهة بالكامل باعتماد مواد أولية وآليات وطرق فنية تحافظ على خصوصيات الأسوار التاريخية التي يعود إحداثها لسنة 1400ميلادي.





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كما يضم المشروع إعادة تهيئة وتعديل شبكات الصرف الصحي بالمحيط السكني الداخلي للأسوار، والاضاءة الأرضية التجميلية علاوة على تركيز العلامات والمعلقات التوجيهية الحديثة لتعريف الزوار بتاريخ الأسوار والمنطقة ككل.



ولاحظ رئيس جمعية صيانة المدينة ببنزرت، أن الجمعية ومن أجل مزيد تثمين المشروع وضمان كل أسباب نجاحه تولت بالمناسبة ابرام شراكة مع المركز القطاعي للتكوين في المهن ببن عروس والمختص في البناء، والمعهد الوطني للتراث، وذلك لتكوين مجموعة من أبناء المركز في مهن صيانة المعالم التراثية، ستشفع بتمكين المشاركين بشهائد تكوين واحتراف في الغرض



كما تم ابرام اتفاقية شراكة وتعاون فنية وتقنية ولوجستية دائمة مع المركز النشيط للتدريب والتكوين المهني ببنزرت، الذي تم ايضا الاتفاق معه للمشاركة في أعمال صيانة زاوية سيدي بنعيسى تحت اشراف وزارة التشغيل والتكوين و المعهد الوطني للتراث .



وجدد رئيس جمعية صيانة المدينة ببنزرت التأكيد على أهمية العناية بكل الموروث التراثي والمعماري المادي واللامادي، وضرورة تكاتف الجهود بين النسيج الجمعياتي والرسمي والمؤسساتي والمجتمعي عموما.



وأشار من جهة أخرى الى أن جمعية صيانة المدينة ببنزرت تستعد أيام 9 و 10 و 11 جوان الجاري لمواصلة تنظيم حملات النظافة والتعهد للحوض المائي للمرسى القديم التي انطلق في تنفيذها الأسبوع الفارط مع مصالح بلدية بنزرت، وذلك بالتعاون والشراكة مع مختلف المكونات والنسيج الجمعياتي بالمنطقة كما تستعد لتنظيم فعاليات الندوة العلمية والتاريخية السنوية للجمعية يومي 14و15جوان الجاري وذلك تحت عنوان"بنزرت والبحر/ عبقرية المكان وجدلية الزمان" .