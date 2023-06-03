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رئيسة الحكومة تؤكد الحرص على تأمين التزود بالمحروقات خاصة خلال فترة ذروة الاستهلاك

Publié le Samedi 03 Juin 2023 - 18:24 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، لدى إشرافها على جلسة عمل، انتظمت، السبت، بقصر الحكومة بالقصبة، حرصها على ضرورة تأمين التزود بالمحروقات خاصة خلال فترة ذورة الاستهلاك.
وشددت بودن، خلال هذه الجلسة، التي خصصت لمتابعة التزود بالمواد الطاقية خلال هذه الصائفة، أنه سيتم العمل على استقطاب استثمارات جديدة في مجال الطاقة.
كما تناولت الجلسة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، برنامج عمل مصالح وزارة الصناعة والمناجم والطاقة فيما يتعلق بالنهوض بالاستثمار في الطاقات المتجددة، إلى جانب تكثيف آفاق التعاون في هذا المجال مع البلدان المجاورة.


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