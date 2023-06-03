وزير الداخلية يؤكد السعي لتدعيم الحماية بالمعدات والتجهيزات

أكد وزير الداخلية كمال الفقي سعي الوزارة لتدعيم الحماية المدنية بالمعدات والتجهيزات، وذلك خلال زيارته اليوم السبت لمقرّ المدرسة الوطنية للحماية المدنية بجبل الجلود بالعاصمة ،رفقة ثلة من إطارات الوزارة.



كما شدد ،وفق بلاغ صادر عن الداخلية ، على ضرورة تعزيز وسائل التدخل لتقديم أفضل الخدمات للمواطن في أسرع الآجال وحماية المؤسسات والممتلكات في أحسن الظروف، علاوة على أهمية تطوير مجال التكوين والتأهيل والبحث العلمي لفائدة كافة منتسبي هذا السلك.

واطلع الوزير بالمناسبة على جاهزية مختلف التشكيلات الميدانية ،وعاين نماذج عن مختلف التجهيزات المتوفرة لضمان حسن سير عمل مختلف الفرق المكلفة بالنجدة والإنقاذ ومجابهة الكوارث وإطفاء الحرائق.



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وتم تقديم عروض تطبيقية ميدانية ومحاكاة لبعض الوضعيات وطريقة التدخل من قبل هذه الفرق، وعروض نظرية حول هيكلية ومهام الديوان الوطني للحماية المدنية والمشاريع المنجزة والمبرمجة، إضافة إلى جملة المقترحات المتعلقة بمزيد تدعيم مختلف الوحدات بالموارد البشرية والتجهيزات.

كما عاين الفقي الفضاءات الإدارية والعملياتية والتكوينية التابعة للمدرسة والتي أصبح لها إشعاع دولي من خلال تكوين ضباط من جنسيات دول إفريقيّة مختلفة.

وأعرب عن فخره واعتزازه بالمستوى الرفيع للكفاءات التونسية في مجال الحماية المدنية والتي ساهمت في ان يتم تصنيف الفرقة المختصة من قبل الهيئة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ (INSARAG)وإنتخاب تونس لرئاسة الجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية للمرة الأولى.