بنزرت: حجز طنّين اثنين من السكر الصناعي وحوالي 4 أطنان من الخضر والغلال

حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت بالتنسيق مع فرقة الأمن العمومي للحرس الوطني بماطر وفرقة الحرس البلدي بماطر، طنّين اثنين من السكر الصناعي المعلب في أكياس ذات وزن 50 كلغ للكيس الواحد، وذلك على متن شاحنة متجهة إلى ولاية مجاورة، ، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي.

واوضح المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس للأنباء، أن هذه العملية تندرج في اطار تنفيذ البرنامج الخصوصي للتصدي الاحتكار والمضاربة، حيث تبين أن كمية السكر المحملة تعمد صاحبها نقلها في اتجاه ولاية مجاورة في حين انها كانت مخصصة لتصنيع السكر المعلب بإحدى المؤسسات الكائنة بمعتمدية تينجة.

وأضاف أن مصالح الإدارة الجهوية للتجارة تولّت تأمين الكمية المحجوزة لدى أحد تجار المواد الغذائية بالجملة في انتظار إعادة ضخّها في السوق واستيفاء الإجراءات المستوجبة ضد المخالف وكل أطراف هذه العملية بما في ذلك صاحب البضاعة وناقلها.

وفي ذات السياق، وفي إطار التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي بمحيط سوق صلاح الدين بوشوشة بمدينة بنزرت، واستهداف المسالك المغذية لها، تمكنت المصالح الأمنية التابعة لإقليم الأمن الوطني ببنزرت بالتنسيق مع مصالح المراقبة الاقتصادية ببنزرت اليوم من الحجز الفعلي لكمية 597 كلغ من البطاطا و950 كلغ من الثوم محملة على متن شاحنتين وكانت مخصصة للبيع خارج السوق وضمن نقاط بيع غير القانونية، وفق نفس المصدر.



...



وبيّن البجاوي أنه تمت إعادة توجيه هذه الكميات نحو المسالك المنظّمة والمتمثلة في سوق الجملة بجرزونة، وتأمين مبالغها في الخزينة العامة للدولة، مع تحرير محضري بحث ضد أصحابها من أجل الزيادة في الأسعار وعدم الاستظهار بفواتير الشراء.

وأشار إلى أنّ الفرق المشتركة حجزت في ذات الاطار كمية 2.3 طن من الدلاع تعمّد صاحبها ترويجها خارج المسالك القانونية ليعاد ضخها بسوق الجملة وتأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة، مع تحرير محضر بحث في الغرض ضد صاحبها من أجل عدم الاستظهار بفواتير الشراء.