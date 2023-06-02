القضاء يحيل إذاعة "شمس أف أم" إلى شركة "أفريكا برودكستينغ"

أفادت إذاعة "شمس أف أم" المصادرة، مساء يوم الجمعة، بأن المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت اليوم حكما يقضي بإحالة شركة "تونيزيا برودكستينغ" (شمس أف ام) إلى شركة "أفريكا برودكستينغ"، وهي شركة في طور التكوين، بقيمة 1.3 مليون دينار وذلك بعض انتهاء فترة تلقي عروض الشراء التي مددت إلى غاية الثلاثين من ماي الماضي.



وذكرت الإذاعة، على موقعها على الانترنات، أن الحكم يقضي بإحالة المؤسسة مُطهرة من جميع الديون والترسيمات السابقة وأنه على شركة "أفريكا برودكستينغ" إتمام إجراءات تكوين الشركة ودفع ثمن الإحالة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ إعلامها.





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وجاء في القرار أيضا أن "أفريكا برودكستينغ" مطالبة بأن تُحافظ على 30 موطن شغل على أن يبقى تحديد القائمة النهائية للأعوان الذين سيُواصلون عملهم بالمؤسسة خاضعًا لمصادقة المحكمة قبل تفعيلها والإذن بتسريح بقية الأعوان وعددهم عشرون (20 ) عونا بعد ضبط مستحقاتهم طبق ما يقتضيه القانون مع الإذن بالتنفيذ الوقتي .



وفي أواخر فيفري الماضي صدر عن المحكمة الابتدائية بتونس حكم يقضي بإحالة شركة "تونيزيا برود كاستينغ" "شمس أف أم" للغير في إطار القانون عدد 36 لسنة 2016 المتعلق بالاجراءات الجماعية.



كما تقرر تعيين مراقب للتنفيذ وإتمام الإجراءات والإشراف على التسيير العادي للشركة.



"وتدير "تونيزيا برودكاستينغ" راديو "شمس آف آم" وقد تأسست الشركة سنة 2010 برأس مال ناهز حينها 1,5 مليون دينار وكانت سيرين بن علي المبروك ابنة الرئيس الأسبق بن علي تمتلك 70 في المائة من أسهم الشركة مع مستثمرين آخرين. وصادرت الدولة بعد الثورة (2011) تلك الأسهم.