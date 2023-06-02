بنزرت: احباط 5 محاولات اجتياز للحدود البحرية خلسة على متن قوارب على متنها اكثر من 150 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تمكنت مصالح المنطقة البحرية ببنزرت خلال ال24 ساعة الأخيرة، من احباط 05 محاولات اجتياز للحدود البحرية خلسة ، على متن قوارب على متنها اكثر من 150 شخصا، من بينهم رضع وأطفال ونساء ورجال ، اصيلي ولايات تونس الكبرى وولاية وبنزرت ، كانوا يعتزمون السفر بصفة غير قانونية نحو السواحل الايطالية ، بحسب ما فاد به مصدر جهوي مسؤول "وات".



ولاحظ المصدر ذاته ان العمليات الامنية تمت بين مختلف الوحدات الميدانية القارة والعائمة والارشادية التابعة لمنطقة الحرس البحري ببنزرت وامكن اثر مجهود استعلاماتي احباط المحاولات الخمس، وانقاذ جميع الأشخاص من خطر الغرق خاصة مع وضعية القوارب المتقادمة التي عمدوا الى استعمالها في رحلاتهم البحرية غير القانونية وكثرة اعدادهم .





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وبين ذات المصدر ان المصالح الأمنية للمنطقة البحرية ببنزرت تمكنت بالمناسبة من القاء القبض على منظم رئيسي لعملية اجتياز للحدود البحرية الذي كان وراء وفاة 8 اشخاص غرقا في منطقة دار الجنة من معتمدية بنزرت الجنوبية، كان يعتزم الفرار، علاوة على القاء القبض على العديد من المفتش عنهم لفائدة المصالح الأمنية والسجنية والقضائية .



يشار الى ان مصالح فرقة الارشاد البحري، تعهدت بالتنسيق مع النيابة العمومية بمواصلة الابحاث مع المتهمين، في انتظار اتخاذ الاجراءات القانونية بشانهم، وفق المصدر نفسه.