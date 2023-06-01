وزارة النقل : جلسة عمل مع ممثلي البنك الدولي لعرض دراسة خاصة بشركة السكك الحديدية

انعقدت اليوم الخميس جلسة عمل جمعت وزير النقل ربيع المجيدي بممثلي البنك الدولي، وجرى خلالها عرض الدراسة المتعلقة بتطوير الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية واستعادة نسق نشاطها وبرنامج الاستثمارات المستوجبة لذلك.



وأكد المجيدي أن الوضعية الحالية للشركة " تستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة وناجعة" حتى تتمكن هذه المؤسسة من استعادة عافيتها وتعزيز قدرتها على الصمود واسترجاع نسق أنشطتها على مستوى نقل الأشخاص والبضائع وخاصة نقل الفسفاط، الذي قال الوزير إنه" يعتبر من أوكد أولويات عمل الوزارة"، وفق نص بلاغ نشر مساء اليوم.





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وشدد وزير النقل على الأهمية القصوى التي توليها الوزارة للنقل الحديدي باعتباره "خيارا استراتيجيا ضمن الرؤية الاستراتيجية لقطاع النقل واللوجستية في أفق 2040 " بالإضافة إلى دوره في تحقيق جملة من الأهداف المتعلقة بالاستراتيجيات الوطنية القطاعية الأخرى من ذلك التحول الرقمي والإيكولوجي والطاقي.

ونقل البلاغ عن الوزير تنويهه بمستوى التعاون بين تونس والبنك الدولي وتنوعه، وإشادته بمرافقته الإيجابية للنهوض بقطاع النقل واللوجستيك.

من جهة أخرى تطرق وزير النقل إلى أهمية العمل على تثمين الإرث الثقافي والمعدات التي زال الانتفاع بها للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وعلى تطوير الكفاءات والخبرات من خلال إنشاء أكاديمية للنقل الحديدي تكون بمثابة منصة ذات إشعاع إقليمي ودولي بالإضافة إلى تثمين المعارف وتعبئة الموارد اللازمة من أجل الاستثمار في هذا المجال الحيوي.