بن عروس :عدد المساكن الاجتماعية المنجزة بالجهة يبلغ 385 مسكنا

يبلغ عدد المساكن الاجتماعية المنجزة ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بولاية بن عروس 385 مسكنا، موزعة بين 330 مسكنا جماعيا عموديا بمعتمدية رادس، و55 مسكنا فرديا بمعتمدية المحمدية.



ووفق ما توفر من معلومات لمكتب "وات" ببن عروس من مصادر جهوية مختصة فان مختلف الاطراف المتداخلة وفي مقدمتها وزارتي التجهيز والشؤون الاجتماعية تعمل خلال هذه الفترة على التثبت في القائمة الاولية للمشمولين بالانتفاع بهذه المساكن، وإجراء التقاطعات اللازمة ضمانا للشفافية والحياد في عملية توزيعها.





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وكانت الجهات المعنية بالملف قد ضبطت القائمات الأولية للانتفاع بهذه المساكن ونشرتها في مختلف معتمديات الجهة، بعد ان تم قبول 12 الفا و721لامطلبا من بين أكثر من 20 الف مطلب وقع فرزها واخصاعها لعملية التنقيط وادراجها في منظومة وزارة التجهيز وفق ذات المصادر.



وقد تم فتح باب الترشح للحصول على هذه المنازل الاجتماعية مرتين على التوالي وذلك خلال سنتي 2012 و2016 ،،كما تم التأكيد في اجتماعات سابقة واكبتها (وات) بمقر ولاية بن عروس على ان نصيب شهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية من هذه المساكن مضمون، حيث يبلغ عدد المساكن المرصودة لعائلات الشهداء بالجهة قرابة 50 مسكنا.



يشار الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد اكد خلال اجتماع انعقد بقصر قرطاج في 20 ماي 2023 بحضور كل من رئيسة الحكومة، ووزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية، بضرورة التسريع في توزيع المساكن الاجتماعية وفق مقاييس واضحة تقوم على العدل ولا مجال فيها للمحاباة.