الرابطة المحترفة الاولى - هزم الاولمبي الباجي جزائيا امام النادي الافريقي

قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعها اليوم الخميس هزم الاولمبي الباجي جزائيا امام النادي الافريقي صفر-2 مع تعيين المباريات الثلاث الرسمية القادمة للاولمبي الباجي دون حضور الجمهور خارج القواعد بملعب يتم تعيتنه من قبل الرابطة وفرض غرامة مالية قدرها 20 الف دينار.



وتاتي هذه القرارات حسب الرابطة بعد دراسة ملف المباراة التي كانت توقفت في الدقيقة 19 امس الاربعاء على ملعب بوجمعة الكميتي بباجة لحساب الجولة الثامنة من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى اثر تعرض مدرب النادي الافريقي سعيد السايبي لاصابة على مستوى الراس مما استوجب تدخل اعوان الحماية المدنية لاسعافه ونقله الى المستشفى.

وارتقى النادي الافريقي الى المركز الثاني برصيد 18 نقطة على بعد نقطتين من النجم الساحلي المتصدر بينما توقف رصيد الاولمبي الباجي عند 10 نقاط في المركز السابع قبل الاخير.



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كما قررت الرابطة احالة ملف رئيس النادي الافريقي يوسف العلمي على انظار اللجنة الوطنية للتاديب والروح الرياضية بالجامعة التونسية لكرة القدم على خلفية ما تم تدوينه في شانه خلال نفس المباراة.



ومن جهة اخرى، اعلنت الرابطة انه ستتم احالة ملف تصريحات المدرب المساعد للاولمبي الباجي صابر المحمدي والكاتب العام للفريق مراد الفرشيشي لوسائل الاعلام على لجنة الاخلاقيات بالجامعة التونسية لكرة القدم.



وعلى صعيد اخر، قرر مكتب الرابطة رفض الاثارة التي تقدم بها هلال مساكن ضد مشاركة لاعب من نادي سبورتينغ بن عروس خلال المباراة التي جمعت بينهما يوم 27 ماي الماضي ضمن المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم واعتبار النتيجة الحاصلة على الميدان وهي فوز سبورتينغ بن عروس بهدف دون رد.

هذا وتقرر تسليط عقوبة على فريق جندوبة الرياضية بمقابلة دون حضور الجمهور وخطية مالية قدرها 5 الاف دينار على خلفية تفوه جماهيره بعبارات عنصرية تجاه لاعبين من امل جربة في المباراة التي اقيمت يوم 26 ماي الفارط ضمن المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية.

وكشفت الرابطة انه تقرر اعتمادا على عدد الجماهير الحاضرة خلال مقابلات الجولة الخامسة ايابا لمرحلة تفادي النزول من الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم منح جائزة الجمهور المثالي والمقدرة ب10 الاف دينار لمستقبل سليمان.



