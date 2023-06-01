إطلاق خدمة USSD عبر الهاتف الجوال #1717* الخاصة بالهوية الرقمية والمحفظة الالكترونية

تضع وزارة تكنولوجيات الاتصال بداية من، الخميس، على ذمّة التونسيين، الذّين قاموا بتفعيل هوياتهم الرقمية وإحداث محفظاتهم الالكترونية، خدمة USSD (معطيات الخدمة الإضافية غير المهيكلة) عبر الهاتف الجوال #1717* مع مشغلي الإتصالات الثلاث، لأجل الحصول على المعطيات الخاصة بالهويّة الرقمية (رقم الهويّة وتاريخ نهاية صلوحيتها) من جهة والمعلومات الخاصّة بالمحفظة الالكترونية (رقم المحفظة ورصيدها) من جهة أخرى.



وللحصول على قائمة الخدمات الخاصة بالهويّة الرقمية وبالمحفظة الالكترونية، يكفي استعمال الهاتف الجوال لطلب الخدمة #1717* ثم إختيار رقم (1) للهوية الرقمية أو رقم (2) للمحفظة الالكترونية.





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ويأتي ذلك في إطار مواصلة تطوير الخدمات الرقمية الموجهة للمواطن وبهدف تحقيق الإدماج الرقمي والمالي لكافة التونسيين وتنويع قنوات الإنتفاع بالخدمات الخاصة بالهوية الرقمية ء-هوية والمحفظة الالكترونية، وفق بلاغ صدرن الخميسن عن وزارة تكنولوجيات الاتصال.



