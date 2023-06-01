المعبر الحدودي برأس جدير: احباط محاولة تهريب مبلغ من العملة الأجنبية بقيمة 2،4 مليون دينار

أحبطت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير بنقطة الحراسة القيطون، محاولة تهريب مبلغ من العملة الأجنبية بقيمة 2،4 مليون دينار، وفق بلاغ صادر، الخميس، عن الادارة العامة للديوانة.وضبط المبلغ المذكور، والموزع بين 525 ألف أورو و213 ألف دولار، مخبأ على مستوى علبة سرعة سيّارة ذات ترقيم أجنبي أثناء استعدادها لمغادرة التراب الوطني.