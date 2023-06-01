Babnet

المعبر الحدودي برأس جدير: احباط محاولة تهريب مبلغ من العملة الأجنبية بقيمة 2،4 مليون دينار

Publié le Jeudi 01 Juin 2023 - 17:31 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أحبطت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير بنقطة الحراسة القيطون، محاولة تهريب مبلغ من العملة الأجنبية بقيمة 2،4 مليون دينار، وفق بلاغ صادر، الخميس، عن الادارة العامة للديوانة.

وضبط المبلغ المذكور، والموزع بين 525 ألف أورو و213 ألف دولار، مخبأ على مستوى علبة سرعة سيّارة ذات ترقيم أجنبي أثناء استعدادها لمغادرة التراب الوطني.

...

وتم، وفق المصدر ذاته، تحرير محضر حجز في الغرض وإحالة الملف إلى المصالح الأمنيّة المختصّة لمواصلة التّحريّات اللازمة، إثر استشارة النيابة العمومية.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267621


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 01 جوان 2023 | 12 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:21 19:35 16:08 12:24 05:02 03:13
Babnet
22°
 Babnet24° Babnet % 68 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1827°-1928°-2025°-2027°-19
  • Avoirs en devises
    21514,2

  • (31 mai)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,33800 DT        1$ =3,11459 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 mai)   461,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    