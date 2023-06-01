قبلي: ست مدارس ابتدائية تتسلم 4500 كتاب لتركيز مكتبات بها

تسلمت 6 مدارس ابتدائية بولاية قبلي، صباح اليوم الخميس، 4500 كتاب في اطار مشروع تنفذه المندوبية الجهوية للتربية بالتعاون مع الجمعية الفرنسية "بيبليوناف" والمعهد الفرنسي بتونس.



واوضحت المندوبة الجهوية للتربية زينب الجندلي ل"وات" ان هذا المشروع الرامي الى تركيز مكتبات بعدد من المدارس الابتدائية، شملت مدرسة دوز الكبرى ومدرسة الرحمات من معتمدية قبلي الجنوبية، الى جانب مدرستي شارع بورقيبة وطريق قابس بقبلي المدينة ومدرسة 2 مارس بمعتمدية سوق الاحد، اضافة الى مدرسة الامل بمعتمدية رجيم معتوق، وهو ما سيمكن من توفير فرص هامة للمطالعة لتلامذة هذه المؤسسات، تساعدهم في تعزيز زادهم المعرفي لما توفره المطالعة من روافد للتعلم وركيزة من ركائز التربية





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واشارت الجندلي الى ان هذا المشروع الذي تم الشروع في انجازه منذ بداية السنة، توج اليوم بتوزيع الكتب على المدارس المنتفعة، واعربت عن املها في ان يتواصل هذا المشروع ليشمل باقي المؤسسات التربوية بالجهة



من ناحيتها، اكدت المسؤولة عن فرع قبلي للمعهد الفرنسي بتونس ليلى طاهر لصحفي "وات" انه تم اليوم افتتاح المكتبات التي تم تركيزها بست مدارس ابتدائية بمختلف معتمديات الجهة حيث تم تسليم المكتبات 4500 كتاب منها 3000 كتاب باللغة الفرنسية و1500 كتاب باللغة العربية، وذلك بمعدل 500 كتاب بالفرنسية و250 كتاب بالعربية لكل مكتبة ستوضع على ذمة التلاميذ لمطالعتها، واشارت الى انه قد تم اقتراح تمكين الاطفال من مجموعة من القصص بصفة دورية كل اسبوع خلال عطلة الصيف لممارسة نشاط المطالعة وتحقيق الهدف الذي بعثت من اجله المكتبات.