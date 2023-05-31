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عين زغوان: محل 11 منشور تفتيش يحول وجهة طفلة ويغتصبها

Publié le Mercredi 31 Mai 2023 - 15:46 قراءة: 0 د, 23 ث
      
تمكن أعوان واطارات منطقة الامن الوطني بحدائق قرطاج واعوان الدوريات التابعة للإدارة الفرعية للتدخلات والنجدة بإدارة شرطة النجدة من الإطاحة بعنصر خطير، بعد نصب كمين محكم له تورط في قضية تعلقت بتحويل وجهة طفلة قاصر واغتصابها تحت التهديد بسكين .
و بعرض هويته على الناظم الآلي، تبين أنه محل 11 منشور تفتيش من أجل "السرقة، دخول محل الغير عنوة، مواقعة قاصر، إحداث الهرج بالطريق العام، العنف الشديد...".

باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض


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