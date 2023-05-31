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بطولة العالم للتايكواندو - إكرام الظاهري تنهزم امام الاوزبكستانية مادينابونو مانوبوفا

Publié le Mercredi 31 Mai 2023 - 10:54 قراءة: 0 د, 49 ث
      
انهزمت لاعبة التايكواندو التونسية إكرام الظاهري (وزن اقل من 49 كلغ) امام الاوزبكستانية مادينابونو مانوبوفا بنتيجة صفر-2اليوم الاربعاء في مباراتها الثانية ضمن منافسات بطولة العالم المقامة حاليا بباكو عاصمة اذربيجان.
وكانت إكرام الظاهري فازت في مباراتها الاولى في وقت سابق على الايرلندية شانون لاركين 2-1.
ويلعب لاحقا معتز العيفاوي (وزن اقل من 87 كلغ) امام الاردني فهد السبيحي بعد ان تفوق في مباراته الاولى على المنغولي ازخو اوتغونجارغال 2-صفر.
يذكر ان خليل الجندوبي (وزن أقل من 58 كلغ) صاحب الميدالية الفضية في دورة الالعاب الاولمبية الاخيرة بطوكيو ودع المنافسات منذ الدور ربع النهائي بعد خسارته بنتيجة 1-2 امام الكوري الجنوبي باي جون سيو الذي توج لاحقا بالميدالية الذهبية.
...

كما غادر البطولة جاسر العويني (وزن أقل من 68 كلغ) بعد هزيمته امام الاوزبكستاني اولوغبيك راشيتوف.
وفي ما يلي برنامج منافسات بقية عناصر المنتخب التونسي :
️فارس بوجمعي وزن اقل من 63 كلغ 1 جوان 2023
️فراس القطوسي وزن اقل من 74 كلغ 3 جوان 2023
شيماء التومي وزن اقل من 53 كلغ 4 جوان 2023


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