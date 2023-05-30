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كاس افريقيا للترياتلون والباراترياتلون - عناصر المنتخب التونسي تحرز 14 ميدالية من بينها 5 ذهبيات

Publié le Mardi 30 Mai 2023 - 21:04 قراءة: 0 د, 32 ث
      
احرزت عناصر المنتخب التونسي للترياتلون والباراترياتلون 14 ميدالية (5 ذهبية و5 فضية و4 برونزية) خلال منافسات كاس افريقيا التي اقيمت بمدينة الحمامات بمشاركة 24 بلدا.
في مسابقة كاس افريقيا للباراترياتلون المخصصة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، تالق فتحي الزوينخي بحصده الميدالية الذهبية بينما تحصل سيف الدين السالمي على فضية صنف الاكابر.
وفي صنف الاواسط والوسطيات، اشتملت الحصيلة على ذهبيتين بواسطة دوسر الرزقي وسحر علي وفضيتين عبر زكريا الشتيوي وفريال الشتيوي وبرونزيتين عن طريق محمد ريان الضيفلي واسراء اليحياوي.
اما في صنف الاصاغر والصغريات، فقد ظفرت العناصر الوطنية بذهبيتين لكل من محمد ريان الضيفلي وفريال الشتيوي وفضيتين بامضاء سفيان السالمي واسراء اليحياوي وبرونزيتين من توقيع محمد الخنيسي وهند بواب.


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