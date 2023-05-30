صدر في الرائد الرسمي: إنهاء مهام عدد من السُفراء والقناصل

صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي بتاريخ اليوم الثلاثاء 30 ماي 2023، عدد من الأوامر الحكومية.



وتقضي هذه الأوامر بانهاء تسمية نبيل بن خذر، وزير مفوض خارج الرتبة، بصفة سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بلندن ابتداء من 15 سبتمبر 2022، وذلك بمقتضى أمر عدد 399 لسنة 2023،





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وبمقتضى أمر عدد 400 لسنة 2023، تنهى تسمية مهدي الفرشيشي، وزير مفوض خارج الرتبة، بصفة سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بداكار ابتداء من 15 سبتمبر 2022.



وبمقتضى أمر عدد 401 لسنة 2023، تنهى تسمية محمد عماد ترجمان، وزير مفوض خارج الرتبة، بصفة سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بأوتاوا ابتداء من 15 سبتمبر 2022.



وبمقتضى أمر عدد 402 لسنة 2023، تنهى تسمية غازي الغرايري، مساعد للتعليم العالي، بصفة سفير مندوب دائم للجمهورية التونسية لدى اليونسكو والمنظمة الدولية للفرنكوفونية ابتداء من 15 جوان 2022.



وبمقتضى أمر عدد 403 لسنة 2023، تنهى تسمية معز الدين السيناوي، وزير مفوض خارج الرتبة، بصفة سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بروما ابتداء من 15 سبتمبر 2022.



وبمقتضى أمر عدد 404 لسنة 2023، تنهى تسمية سمير المنصر، وزير مفوض، بصفة سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بطهران ابتداء من 15 سبتمبر 2022.



وبمقتضى أمر عدد 405 لسنة 2023، تنهى تسمية نبيه العابد، وزير مفوض، بصفة سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بسيول ابتداء من 15 سبتمبر 2022.

بمقتضى أمر عدد 406 لسنة 2023 مؤرخ في 25 ماي 2023



تنهى تسمية حافظ بن رمضان، وزير مفوض، بصفة قنصل عام للجمهورية التونسية ببون ابتداء من 15 سبتمبر 2022



بمقتضى أمر عدد 407 لسنة 2023 مؤرخ في 25 ماي 2023



.تنهى تسمية الهادي مالك، متصرف عام، بصفة قنصل عام للجمهورية التونسية بإسطنبول ابتداء من 15 سبتمبر 2022



بمقتضى أمر عدد 408 لسنة 2023 مؤرخ في 25 ماي 2023



تنهى تسمية بية بن عبد الباقي، وزير مفوض، بصفة قنصل الجمهورية التونسية بنابولي ابتداء من 15 سبتمبر 2022



بمقتضى أمر عدد 409 لسنة 2023 مؤرخ في 25 ماي 2023



تنهى تسمية بلقاسم العياري، بصفة قنصل الجمهورية التونسية بتبسة ابتداء من 15 سبتمبر 2022



بمقتضى أمر عدد 410 لسنة 2023 مؤرخ في 25 ماي 2023



تنهى تسمية سيف اللّه رجب، وزير مفوض، بصفة سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببلغراد ابتداء من 15 2022



بمقتضى أمر عدد 411 لسنة 2023 مؤرخ في 25 ماي 2023



تنهى تسمية خالد السهيلي، وزير مفوض، بصفة سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بعمان ابتداء من 15 2023



بمقتضى أمر عدد 412 لسنة 2023 مؤرخ في 25 ماي 2023



تنهى تسمية سيف الدين فليس، وزير مفوض، بصفة قنصل عام للجمهورية التونسية بمرسيليا ابتداء من 15 سبتبر 2022



بمقتضى أمر عدد 413 لسنة 2023 مؤرخ في 25 ماي 2023



تنهى تسمية خليل الجندوبي، مستشار الشؤون الخارجية، بصفة قنصل عام للجمهورية التونسية بميلانو ابتداء 15 سبتمبر 2022