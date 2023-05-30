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وزارة الفلاحة تحذر ّالبحارة من الإبحار الثلاثاء إلى غاية استقرار الأوضاع الجويّة

Publié le Mardi 30 Mai 2023 - 16:10 قراءة: 0 د, 36 ث
      
حذّرت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، الثلاثاء، البحّارة من المجازفة والإبحار وأخذ الاحتياطات اللاّزمة إلى غاية استقرار الأوضاع الجويّة، في خضم اعلان الرصد الجوي عن نزول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية الى قوية جدا.

وأوصت وزارة الفلاحة، في بلاغ لها، المواطنين والفلاحين بتجنب الاقتراب من كل المنشآت المائيّة على غرار السّدود والبحيرات الجبليّة ومجاري الأودية مع توخي الحذر وأخذ التدابير الضرورية.

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وقد رجح المعهد الوطني للرصد الجوي ظهور سحب رعدية مع نزول امطار بالشمال والمناطق الغربية، اليوم الثلاثاء، لتشمل تدريجيا بقية مناطق الوسط ومحليا الجنوب.

وتكون الامطار أحيانا غزيرة بالشمال والوسط وتتراوح الكميات عامة بين 20 و40 مليمترا وتصل محليا الى 60 مليمترا مع تساقط البرد باماكن محدودة فيما تهب الرياح قوية الى قوية جدا أثناء ظهور السحب الرعدية.


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