تطاوين: استكمال كل الاستعدادات للامتحانات الوطنية وتقلص واضح في عدد المترشحين لامتحانات الباكالوريا خاصّة في شعبة الرياضيات

استكملت المندوبية الجهوية للتربية بولاية تطاوين استعداداتها لمختلف الامتحانات الوطنية من خلال تأمين كل ظروف النجاح التنظيمي طيلة فترة اجتياز الاختبارات من 7 الى غاية 24 جوان القادم.



وتفيد إحصائيات المندوبية ان المترشحين لامتحانات الباكالوريا هذا العام يبلغ 1558 مترشّحا منهم 1285 من تعليم عمومي و153 من المعاهد الخاصة و120 مترشحا فرديا.

وتفيد ذات الاحصائيات أن عدد المترشحين شهد انخفاضا في ولاية تطاوين بمعدل 6.5 بالمائة في كل عام خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تغيب هذا العام شعبة الرياضة عن امتحانات الباكالوريا في انتظار إجرائها بعد سنتين من الآن، إلى جانب تقلص كبير لعدد المترشحين لباكالوريا رياضيات والبالغ عددهم في الدورة الرئيسية 25 مترشحا فقط على المستوى الجهوي، وتقلص عدد المترشحين أيضا في شعبة علوم الاعلامية والبالغ عددهم 66 مترشحا، فيما سجّل أكبر عدد للمترشحين في شعبة الاقتصاد والتصرف بـ 496 مترشحا.



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من جهة أخرى، ترشح لامتحان شهادتي ختم التعليم الاساسي العام والتقني إجمالي 387 تلميذا وتلميذة منهم 10 فقط من التعليم التقني موزعين على 7 مراكز امتحان، فيما حدد عدد المترشحين لمناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية بـ795 تلميذا وتلميذة موزعين على 8 مراكز امتحان بحساب مركز في كل معتمدية.

يشار إلى عدم تسجيل أية حالة خاصة في صفوف المترشحين لمختلف الامتحانات الوطنيّة الى حد الان، وفق رئيس مصلحة التقييم والامتحانات المدرسية بالمندوبية الجهوية للتربية محمد بن ضو.

