جامعة التعليم الأساسي لن تتراجع عن قرار حجب الاعداد ما لم تتحقق مطالب القطاع (الهواشي)

قال الكاتب العام لجامعة التعليم الاساسي نبيل الهواشي، خلال وقفة احتجاجية نظمها المدرسون اليوم الثلاثاء أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية بنابل، "لن نتراجع عن قرار حجب الاعداد ما لم تتحقق مطالب القطاع".

وكشف الهواشي في تصريح ل(وات) ان هذه الوقفة الاحتجاجية للمدرسين بآخر اقليم (تونس الكبرى ونابل وبنزرت) "ستتلوها تحركات أخرى ومن ضمنها يوم غضب وطني سيحدد موعده قريبا".

وبين ان الوقفات الاحتجاجية للمعلمين تاتي تنفيذا لقرارات الهيئة الادارية القطاعية التي قال انها "تمسكت بوجوب الخوض في القضايا المالية باعتبارها حجر الزاوية واولوية الاولويات في مطلبية قطاع التعليم الابتدائي في المفاوضات".

وبخصوص امكانية انفراج الوضع بعد توصل قطاع التعليم الثانوي لاتفاق مع وزارة التربية، قال الهواشي ان "التعليم الثانوي هو المسؤول عن تقدير وضعه وتقييمه ونحن مسؤولون عن قطاع التعليم الابتدائي"، مؤكدا عدم وجود أي مفاوضات حاليا مع وزارة التربية وتوقف التواصل مع الوزارة منذ نحو شهر.



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وأضاف "اذا ما دعينا الى مفاوضات فسنحضرها وسنتعامل بكل جدية مع قضايانا وسنحرص على التوصل الى تفاهمات والى توافقات تحقق أماني المعملين وتضع حدا لحالة التردي التي اصبحت تلازم قدرتهم الشرائية".



