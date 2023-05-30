كأس الملك سلمان للأندية العربية: الاتحاد الرياضي المنستيري من أجل بلوغ دور المجموعات

يسعى الاتحاد الرياضي المنستيري الى تاكيد تاهله الى دور المجموعات لمسابقة كاس الملك سلمان لكرة القدم عندما يلاقي المحرق البحريني غدا الأربعاء ، بداية من الساعة الخامسة مساءا،بملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة بالمنامة لحساب اياب الدور الثاني من مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية.



وكان الاتحاد الرياضي المنستيري قد تحول الأحد الماضي الى البحرين، بعد يوم واحد من فوزه خارج ميدانه على اتحاد تطاوين برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثامنة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

ويحمل الاتحاد الرياضي المنستيري أسبقية معنوية على الفريق البحريني، بعد فوزه عليه في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، بامضاء اللاعب الجزائري عبد القادر بوتيش من ضربة جزاء، و اللاعب الايفواري بوباكار تراوري.



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ويكفي أبناء عاصمة الرباط نتيجة التعادل أو الهزيمة بفارق هدف ، لبلوغ دور المجموعات، وخوض النهائيات التي ستقام مبارياتها في المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 فريقا موزعة على 4 مجموعات، من 20 جويلية الى 5 أوت من العام الجاري.

وفي حالة تأهله للنهائيات سيخوض الاتحاد الرياضي المنستيري دور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة، الى جانب الزمالك المصري و نادي النصر و الشباب السعوديين.



وبعد خروجه من سباق كاس تونس ومسابقتي افريقيا للاندية لكرة القدم ( رابطة الابطال ثم كاس الاتحاد ) خلال هذا العام اصبحت المشاركة في دور المجموعات للبطولة العربية ابرز رهان له في الموسم الجاري رغم انه يواصل المنافسة على لقب البطولة المحلية ولو بحظوظ ضئيلة.



وفي ما يلي قائمة اللاعبيين الذين استدعاهم عماد بن يونس مدرب الاتحاد الرياضي المنستيري لخوض مبارة اياب الدور الثاني مع المحرق البحريني:

بشير بن سعيد - الصادق يدعس - ريان بسباس - ايهاب خفشة - هشام بكار - عصمان واتارا - وائل بن عثمان - بسام الدلي - عمر بوراوي - حسام تقا - منذر القاسمي - محمد أمين بوزيان - أحمد الجفالي - عبد القادر بوطيش - علاء الدين الدريدي - هيكل الشيخاوي - أبو بكر تراوري - زياد العلوي - عبد الحكيم امقران - ادريس المحيرصي.

تجدر الاشارة أنّ المباراة سيديرها طاقم تحكيم عماني يقوده احمد أبو بكر سعيد.