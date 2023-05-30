نابل: تنفيذ وقفة احتجاجية بساعة بأغلب المدارس الابتدائية

نفذ مدرسو التعليم الابتدائي بأغلب المدارس الابتدائية بولاية نابل، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية بساعة (من الساعة التاسعة الى العاشرة)، تلتها وقفة بمقر المندوبية الجهوية للتربية، وذلك احتجاجا على عدم استجابة الوزارة لمطالبهم الواردة باللوائح المهنية، وفق ما ذكره عضو الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بنابل سامي قيبة في تصريح لصحفية (وات)



وأعتبر قيبة ان أغلب المربين استجابوا لدعوة الفرع الجامعي للتعليم الأساسي، وقدر نسبة نجاح الوقفات الاحتجاجية ب80 بالمائة، وبين أنها تندرج ضمن سلسلة من التحركات التي أقرها المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الأساسي تبعا لقرار الهيئة الإدارية المنعقدة يوم 9 ماي الجاري احتجاجا على "تملص الوزارة من التفاوض الجدي وسياسة الهروب الى الامام وتخويف المربين"، وفق قوله.





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وأكد رفض المربين للبلاغ الإعلامي الصادر عن وزارة التربية والمذكرة التى وصفها بمذكرة "الهرسلة والتهديد" في حق المربين، على خلفية حجب اعداد الثلاثي الأول والثاني والمضي في حجب اعداد الثلاثي الثالث الذي اقرته الهيئة الإدارية المنعقدة في 7 أكتوبر 2022



وبين ان من اهم المطالب إشكاليات التشغيل الهش وتحسين المقدرة الشرائية للمربين وتطبيق الفصل 35 للقرار التوجيهي للتربية والتعليم الذي يعطي للمدرسة الاستقلالية الإدارية والمالية ويخول لها ان تكون قادرة على توفير التجهيزات وتحسين ظروف العمل



يذكر ان الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بنابل دuا في بلاغه الصادر يوم 25 ماي الجاري، كافة المربين الى تنفيذ وقفة احتجاجية تنديدا ورفضا للبلاغ الإعلامي الصادر عن وزارة التربية.