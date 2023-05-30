مونديال الأواسط للأقل من 20 عاما: المنتخب التونسي من أجل مواصلة الحلم

يلاقي المنتخب الوطني التونسي للأواسط لكرة القدم غدا الأربعاء، بملعب سيوداد دي لا بلاتا بداية من الساعة السادسة ونصف مساءا، نظيره البرازيلي لحساب الدور ثمن النهائي لكأس العالم لأقل من 20 سنة الجارية فعالياتها بالأرجنتين حتى 11 جوان القادم.



وسيجد المنتخب الوطني التونسي نفسه أمام تحد جديد ليصنع التاريخ، ويواصل حلمه في اكبر تظاهرة عالمية لكرة القدم لصنفه بعد ان نجح لأول مرة في تجاوز دور المجموعات.

وكان المنتخب التونسي تاهل الى ثمن النهائي ، باحتلاله المركز الثالث ضمن منافسات المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط من فوز على العراق 3-صفر مقابل خسارتين امام انقلترا واوروغواي بنفس النتيجة 1-صفر.



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ويعد لقاء الغد فرصة للعناصر الوطنية لاثبات جدارتها في التواجد في المونديال، والاحتكاك بالمنتخبات العريقة .



وسيكون الاطار الفني للمنتخب الوطني التونسي بقيادة المدرب منتصر الوحيشي أمام اختبار صعب في مواجهة الهجوم البرازيلي القوي رغم ما اظهر الدفاع لتونسي من تماسك في مباراته .

وسيغيب قائد خط دفاع المنتخب التونسي غيث الوهابي ابرز متغيب عن المواجهة امام المنتخب البرازيلي، بعدما جمع انذارين في الدور الاول تحصل عليهما في مباراتي العراق في الجولة الثانية والاوروغواي في الجولة الثالثة.



ورغم المكانة التي يحظى بها المنتخب البرزيلي على الصعيد العالمي والترشيحات التي تضعه على منصة التتويج فان طريقة ادائه وتنظيمه فوق الميدان وبعض خصائصه الفنية لا تضعه خارج طبيعة منافسات ورهانات كرة القدم التي تقبل كل الفرضيات .فقد سبق للبرزيليين قبول ثلاثة أهداف كاملة خلال شوط واحد في مباراتهم الافتتاحية أمام ايطاليا والتي انتهت بهزيمة "السيليساو" بنتيجة 3 - 2.



ولئن كانت الترشيحات تصب لمصلحة المنتخب البرازيلي في كسب المباراة لفوارق الامكانيات بين المنتخبين ، فانّ لاعبي منتخب نسور قرطاج بمقدورهم تحقيق المفاجئة مستغلين حالة الاصرار والثقة في النفس وطموح متصاعد لتقديم اداء مشرف خاصة وان الضغط النفسي سيكون مسلّطا على منتخب ابرزيل المرشح على الورق للعبور الى ربع النهائي ومواصلة السباق للمراهنة على اللقب العالمي.



وتأهل المنتخب الوطني التونسي الى الدور ثمن النهائي بعدما احتل المركز الثالث ضمن المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط من فوز على العراق 3-صفر مقابل خسارتين امام انقلترا واوروغواي بنفس النتيجة 1-صفر بينما صعد المنتخب البرازيلي كمتصدر للمجموعة الرابعة ب6 نقاط من انتصارين امام الدومينيكان 6-صفر ونيجيريا 2-صفر وخسارة امام ايطاليا 2-3.