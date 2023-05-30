الالعاب الافريقية الشاطئية ( الحمامات 2023) - 53 بلدا و 16 اختصاصا رياضيا و30 منافسة فرعية

مع حلول موعد غلق باب اعتماد الرياضيين في النسخة الثانية للالعاب الافريقية الشاطئية ( الحمامات 2023 ) ارتفع عدد البلدان التي اكدت مشاركتها في الالعاب الى 53 بلدا وذلك بعد ان التحقت كوتديفوار بقائمة وفود البلدان التي ستنزل ضيفة على " دورة الحمامات 2023 " حسب ما علمت به وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) .

ويذكر ان دورة الحمامات وضغت بذلك سقف عدد المشاركين عاليا بان بلغ عدد البلدان المشاركة 53 بلدا بعد ان كان هذا العدد في الدورة الاولى للالعاب بالراس الاخضر (42 بلدا فقط).

وافاد مصدر من اللجنة المنظمة ان برنامج الالعاب سيشمل 30 منافسة فرعية في صنفي الذكور والسيدات وفي اوزان وتفرعات بعض الرياضات الفردية وذلك ضمن 16 اختصاصا رياضايا ( منها اختصاصين رياضيين اثنين استعراضيين ).





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وسيشارك الوفد الرياضي التونسي في 28 منافسة ضمن برنامج الالعاب من بين المنافسات ال30 المقررة في البرنامج يليه الوفد الرياضي للشقيقة الجزائر الذي سيشارك في 26 منافسة.



وتستضيف مدينة الحمامات الدورة الثانية للالعاب الافريقية الشائطية من 23 الى 30 جوان الجاري بمشارركة اكثر من 1100 رياضيا ورياضية و500 شخصية رسمية و مرافقين وفنيين