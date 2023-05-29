القصرين : العثور على جثة متعفنة تعود لأحد أفارقة جنوب الصحراء بحيدرة

عثر أعوان الغابات في معتمدية حيدرة من ولاية القصرين ، عشية اليوم الإثنين ، على جثة متعفة نهشتها الحيوانات تعود الى أحد أفارقة جنوب الصحراء وذلك في منطقة المرجى في حيدرة وفق المعتمد الأول بولاية القصرين ، أحمد حامدي .



و ذكر حامدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه سيتم رفع الجثة وتحويلها الى المستشفى الجهوي بدر الدين العلوي بالقصرين لعرضها على الطبيب الشرعي و تحديد أسباب الوفاة ليتم بعد ذلك دفنها في أحد مقابر الجهة وذلك بعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين.

وذكر بالمناسبة أن أعوان الغابات بحيدرة عثروا الأسبوع قبل المنقضي على جثث 10 أفارقة جنوب الصحراء في منطقة الصرّي ومعتمدية حيدرة وأحوازها ، تم دفنهم جميعهم بمقبرة حيدرة بإذن من النيابة العمومية ، مبرزا أن أسباب وفاتهم حسب التقرير الصادر عن الطبيب الشرعي بالمستشفى الجهوي بالقصرين تعود الى البرد والعطش والجوع و الإرهاق الشديد في ظل التغيرات المناخية التي سجلتها المعتمدية مؤخرا ( تهاطل كميات هامة من الأمطار.(



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يشار الى أن أفارقة جنوب الصحراء يواصلون الى اليوم تدفقهم على ولاية القصرين بشكل كبير عبر الحدود التونسية الجزائرية .