كأس الكنفدرالية (ذهاب النهائي)يونغ أفريكانز: "سنسعى الى ردة فعل قوية امام اتحاد الجزائر في لقاء الاياب(نصر الدين نابي)

أعرب مدرب النادي التنزاني يونغ أفريكانز, التونسي نصر الدين نابي, عن أمله في تحقيق ردة فعل قوية امام اتحاد الجزائر يوم السبت المقبل بملعب 5-جويلية , لحساب إياب الدور النهائي لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم, وذلك عقب خسارته أمس الأحد بدار السلام (1-2).

وصرح المدرب التونسي غداة هزيمته المفاجئة أمام جمهوره بملعب "بن جامان مكابا" بالعاصمة التنزانية دار السلام, قائلا: "هذا النهائي يلعب على مقابلتين ولهذا يتبقى لنا 90 دقيقة يمكن أن يحدث فيها كل شيء, إذن الأمل مسموح".

واعترف نابي "بصعوبة المهمة في لقاء الإياب بالجزائر حيث ستكون الأفضلية لتشكيلة الزي الأحمر والأبيض, خاصة وأن فريق العاصمة الجزائرية سيدخل بنتيجة التقدم في الذهاب" مضيفا "صحيح أن المهمة صعبة ومعقدة لكن ليست مستحيلة و نمتلك فريقا يلعب بطريقة جيدة ولديه القدرات على تسجيل الأهداف خارج الديار ولهذا من حقنا البقاء متفائلين".

وأوضح المدرب التونسي : "لن أستطيع أن نعد أنصارنا أننا سنعود بالكأس لكن سوف أضمن لهم أننا سنصارع لقلب الطاولة ولدنيا الإمكانيات لتحقيق هذا الإنجاز بالنظر إلى المردود المقدم في لقاء الذهاب و نحن مطالبين بتسجيل أكبر عدد من الأهداف في الجزائر العاصمة".



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ويرتكز تحليل المدرب نصر الدين نابي على إحصائيات مقابلة الذهاب التي كانت لصالح يونغ أفريكانز رغم الهزيمة أمام "الاتحاد", حيث استحوذ التنزانيون على الكرة بنسبة 62 بالمئة مع تسجيل 15 تسديدة مؤطرة.

وستجرى مباراة الإياب يوم السبت 3 جوان القادم انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا بالملعب الأولمبي 5 جويلية (الجزائر العاصمة) تحت إدارة الحكم الرئيسي الموريتاني بيدا دهان و بمساعدة الأنغولي جرسون إيميليانو دوس سانتوس (مساعد أول) والموزمبيقي أرسينيو شادرسك مارانقولو (مساعد ثاني).