كاس العالم الارجنتين 2023 - المنتخب التونسي للاواسط الى الدور ثمن النهائي

تاهل المنتخب التونسي للاواسط الى الدور ثمن النهائي لكاس العالم لكرة القدم ضمن المنتخبات الاربعة اصحاب افضل مركز ثالث في الدور الاول من نهائيات كاس العالم ( الاجنتين 2023) رغم هزيمته اليوم في الجولة الثالثة للدور الاول من كاس العالم ( الاجنتين 2023) )( المجموعة الخامسة) امام منتخب الارغواي بنتيجة 0-1 .



.وسيلاقي المنتخب التونسي نظيره البرازيلي متصدر المجموعة الرابعة يوم الاربعاء في اطار ثمن نهائي البطولة



والتحق المنتخب التونسي بفضل رصيده على مستوى فارق الاهداف بمنتخبي انقلترا والاروغواي المتاهلين عن المجموعة الخامسة ..واحتل المنتخب التونسي المركز الثالث في مجموعته برصيذ 3 نقاط . .

وتاهل بفضل فارق الاهداف رغم التساوي في رصيد النقاط مع منتخبي فرنسا ( فارق 0 ) في المجموعة السادسة واليابان فارق ( ناقص 1) في المجموعة الثالثة.

ورغم فوز المنتخب الفرنسي مساء اليوم في الجولة الاخيرة من منافسات المجموعة السادسة بنتيجة 3-1 على منتخب هوندوراس فانه كان بحاجة لتسجيل هدف رابع للعبور الى الدور الثاني لكن رصيده على مستوى فارق الاهداف (صفر) لم يسعفه للتاهل.

وقد استفاد المنتخب التونسي من فوزه العريض على نظيره العراقي 3-صفر ليحقق ترشحا تاريخيا الى الدور الثاني في كاس العالم لصنفه في ثالث مشاركة له

ويذكر ان المنتخبات التي احتلت المركزين الاول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الست تاهلت الى ثمن نهائي المسابقة زائد اربعة منتخبات صاحبة افضل ترتيب ثالث ..



