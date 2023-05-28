الكاف: يوم تحسيسي لمقاومة ظاهرة التدخين والتشجيع على ممارسة الأنشطة الرياضية

نظمت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالكاف، اليوم الأحد، بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة والمنظمة العالمية للصحة، يوما تحسيسيا وتنشيطيا لمقاومة ظاهرة تفشي التدخين في الأوساط المدرسية والشبابية، وإبراز خطورة هذه الظاهرة على سلامة الصحة الإنسانية بصفة عامة.



وشهدت الحديقة العمومية بمدينة الكاف، تنظيم عدة ورشات تكوينية في مجالات الرسم والالعاب الفكرية، بالاضافة الى أنشطة رياضية ترفيهية شارك فيها شباب المدينة، تم خلالها التعريف بظاهرة التدخين وخطورته على صحة الانسان، والدعوة إلى الاقلاع عنه في أسرع وقت ممكن حفاظا على السلامة الجسدية، والتوقي من الأمراض التي يمكن أن تسببها هذه الظاهرة.

وقال ممثل المنظمة العالمية للصحة زبير الوحيشي، في تصريح ل (وات)، إن تنظيم هذا اليوم يهدف إلى التوعية بمخاطر التدخين وانعكاساته على الصحة البشرية والحث على ضرورة اجتنابه، مشيرا الى أنه يجري العمل على مستوى وزارة الصحة على سن قانون جديد لمنع التدخين في عدة فضاءات، سواء على مستوى البيع او في فضاءات الاستهلاك، حفاظا على راحة المواطنين غير المدخنين ولتمكينهم من الدخول بأريحية الى كل الفضاءات دون التعرض إلى التدخين السلبي.

كما أكد أن عملية التدخين قد استفحلت في الأوساط الشبابية وبدأت تمس أيضا وبصفة واسعة فئة الأطفال، وفق تقديره، بما يستدعي اتخاذ مزيد من الاجراءات لمنع بيع السجائر في بعض الأماكن وخاصة قرب المؤسسات التربوية، والتحسيس بأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية للمساعدة على الاقلاع عن التدخين ومقاومة ظاهرة البدانة، التي تندرج ضمن استراتيجية الوزارة في مجال مكافحة الامراض المستجدة كمرض السمنة، على حد تعبيره.



