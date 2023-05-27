الرابطة المحترفة الثانية - المجموعة الثانية - الجولة الاخيرة النتائج و الترتيب النهائي

نزلت جمعية جربة الى الرابطة الثالثة بعد ان احتلت المركز 11 قبل الاخير برصيد 23 نقطة ضمن المجموعة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم .ورافقت الملعب الصفاقسي الى الرابطة الثالثة.

عن مجموعتها

واسفرت مقابلات الجولة الاخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ( المجموعة الثانية ) اتي جرت اليوم عن النتائج التالية



المجموعة الثانية

ملعب القلعة

القلعة الرياضية - الترجي الجرجيسي 2-2

ملعب مساكن

هلال مساكن - سبورتينغ بن عروس 0-1

ملعب المهدية

مكارم المهدية - شبيبة العمران 0-2

ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين - قوافل قفصة 1-1

ملعب قابس

الملعب القابسي - الملعب الصفاقسي 3-3

ملعب جربة حومة السوق

جمعية جربة - نادي حمام الانف 1-0



الترتيب النهائي



1- قوافل قفصة 50 صعد الراى الرابطة المحترفة الاولى

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2-نادي حمام الانف 46 نقطة

3-الترجي الجرجيسي 41

4-شبيبة العمران 34

5-الملعب القابسي 27

القلعة الرياضية 27

7-سبورتنغ المكنين 25

هلال مساكن 25

9-سبورتنغ بن عروس 24

مكارم المهدية 24

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11-جمعية جربة 23 نزلت الى الرابطة الثالثة ( المستوى الاول)

12-الملعب الصفاقسي 16 نزل الى الرابطة الثالثة (المستوى الاول)



